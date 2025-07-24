Topağacı Mahallesi'nde gerginlik: Mahallenin elektriği ve suyu kesildi

İstanbul Ümraniye’de işçi ve emeklilerin yoğun olarak yaşadığı, rezerv alanı ilan edilen Topağacı Mahallesi’ne sabah saatlerinde çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Kentsel dönüşüm adı altında mahalledeki evlerin elektrikleri ve suları kesildi. Bu duruma tepki gösteren yurttaşlar ile polis arasında gerginlik çıktı. Bir grup ile birlikte mahalleye gelen yetkililer içinde yurttaşların oturduğu evlerin elektrik ve sularını kesti.

Bu durum mahallede gerginliğe yol açtı. Kapısını açmayan yurttaşların kapılarının kırılarak açıldığını ve zorla elektrik ile suların kesildiğini anlatan yurttaşlar, mahkeme sürecinin sürdüğünü belirterek, yetkililerden resmi belge istedi. Ancak yetkililer belge sunmadı. Yaşanan gerginlikte bir kişi fenalaşarak hastanelik oldu.

Rezerv alanı ilan edilen Topağacı Mahallesi’ne çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Kentsel dönüşüm adı altında mahalledeki evlerin elektrikleri ve suları kesildi. Duruma tepki gösteren yurttaşlar ile polis arasında gerginlik çıktı.https://t.co/pcW6PkSV8f pic.twitter.com/MRXobYsQDg — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) July 24, 2025

Yurttaşlar "Bizi evsiz bırakıp yaşam alanlarımızı boşaltmak istiyorlar. Mahkeme süreci devam ederken yapılanlar hukuksuz. Bu yapılamaz" dedi. Mahalledeki gergin bekleyiş sürerken, halk Ümraniye Belediyesi önüne yürüme kararı aldı.

"BU YAPILAMAZ"

Bir yurttaş "Mahalleye gelenlerin kim olduğunu bilmiyoruz. Evrak soruyoruz, belge soruyoruz gösterilmiyor. Sanıyoruz ki Ümraniye Belediyesi'nden gelen yetkililer. Bu şekilde elektrik ve suyumuz kesilemez. Mahkeme sürüyor. Mahkeme sonucu gelmeden kimse bizim elektrik ve suyumuzu kesemez. Bize belge getirin" diyerek tepki gösterdi. Mahalle halkı, "Kentsel dönüşüm adı altında arazilerimize, evlerimize el koyuyorlar, ciddi hak kaybı var" diye konuştu. Mahalleli "Biz hakkımızı arıyoruz, biz sizlere dokunduk mu? Siz neden böyle davranıyorsunuz?" diyerek çevik kuvvet polisine de tepki gösterdi.

Mahallede yaşayan Aynur Akpınar "Şu anda çevik kuvvet ekipleri mahallemizde. Elektriklerimizi kestiler evlerimizde elektrik, su yok. Elektrik saatleri şuan sökülüyor. Sorduğumuzda da yanıt alamıyoruz, ellerinde hiçbir evrak yok. Güç gösterisi yapılıyor. Su ve doğalgaz da kesilecek. Biz bu evlerde yaşarken kesintiler yapılıyor, yaşananlar hukuksuz. Bir komsumuz baygınlık geçirdi, hastanelik oldu" dedi.

SORULAR YANITSIZ

AKP’li Ümraniye Belediyesi, 2B (orman niteliğinde olmayan alanlar) arazisi üzerinde olan Topağacı Mahallesi’nde tapu harçlarını ve vergilerini ödeyen yurttaşlara, mahallenin rezerv alan ilan edildiği ve evlerinden çıkmaları gerektiğini belirterek tebligatlar göndermişti. Gönderilen tebligatlarda yapıların boşaltılmaması ve yıktırılmaması durumunda altyapı hizmetlerinin durdurulacağı, tahliyenin ve yıkımın idari makamlarca yapılacağı kaydedilmişti. Hukuki süreç devam ederken yaşananlar tepki çekti.