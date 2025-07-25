Topağacı Mahallesi’nde zorbalık: Evlere yıkım, yurttaşa ceza

İstanbul Ümraniye’de işçi ve emeklilerin yoğun olarak yaşadığı, rezerv alanı ilan edilen Topağacı Mahallesi’ne dün sabah saatlerinde çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Kentsel dönüşüm adı altında mahalledeki 15-20 kadar evin elektrik, su ve doğalgazı kesildi. Duruma tepki gösteren yurttaşlar ile polis arasında gerginlik çıktı. Polis biber gazı ile müdahale etti. Mahalleli ‘‘Mahkeme süreci sonlanmamışken yapılanlar hukuksuz ve kabul edilemez’’ dedi

2B (orman niteliğinde olmayan alanlar) arazisi üzerinde olan ve yaklaşık 10 yıl önce paralarını ödeyerek tapularını alan ve bir süre önce bazı evlerin yıkımı yapılan Topağacı Mahallesi’nde bu kez de elektrik, su ve doğalgaz kesintileri yapıldı. Dün sabah saatlerinde Ümraniye Belediyesi’nden geldiği öğrenilen yetkililer, mahalleye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ile gitti. İçinde yurttaşların oturduğu evlerin elektrik, doğalgaz ve suları kesildi. Bu durum mahallede gerginliğe yol açtı.

BİR YURTTAŞ FENALAŞTI

Kapısını açmayan yurttaşların kapılarının kırılarak açıldığını ve zorla kesintilerin yapıldığını anlatan yurttaşlar, mahkeme sürecinin sürdüğünü belirterek, yetkililerden resmi belge istedi. Ancak yetkililer belge sunmadı. Yaşanan gerginlikte bir kişi fenalaşarak hastanelik oldu. Yurttaşlar ‘‘Bizi evsiz bırakıp yaşam alanlarımızı boşaltmak istiyorlar. Mahalleye gelenlerin kim olduğunu sorduk. Edindiğimiz bilgilere göre Ümraniye Belediyesi’nin kaymakamlığa gönderdiği kağıtla gelmişler ama evrak soruyoruz, belge soruyoruz gösterilmiyor. Mahkeme sonucu gelmeden kimse bizim elektrik ve suyumuzu kesemez. Bize belge getirin. Elinizde belge yok, neyi kesiyorsunuz. Belge varsa gelin yıkım, ama yoksa yapamazsınız. Bu suç’’ diyerek tepki gösterdi. ‘‘Kentsel dönüşüm adı altında arazilerimize, evlerimize el koyuyorlar, ciddi hak kaybı var’’ diyen mahalleli ‘‘Yaz sıcağında bizleri elektriksiz, susuz bıraktılar. Hukuki süreç hiçe sayılıyor. Susmayacağız’’ dedi. Aynur Akpınar adlı yurttaş ‘‘Burası rezerv alan ilan edildi ama biz itiraz ettik. Çok kişiye baskıyla imza attırıldı. Mahkememiz devam ederken geldiler, kesintiler yaptılar. Ellerinde hiçbir evrak yok. Güç gösterisi yapılıyor’’ dedi. Bir yurttaş da doğalgazının ve elektriğinin söküldüğünü anlatarak ‘‘Kentsel dönüşüme itiraz etmiştim. Dava sürerken kesinti yapıldı. Evimde kanser hastası var ve elektriğimi, suyumu kestiler. Ne yapacağım?’’ diye sordu. Mahalleli daha sonra Kaymakamlık ve Ümraniye Belediyesi’ne giderek yetkililerle görüşmeye çalıştı. Burada da zaman zaman yetkililerle halk arasında tartışma yaşandı.

Polisin müdahalesi sırasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Biber gazı ile müdahale sırasında engelli ve yatalak çocuğu olan bir baba fenalık geçirerek hastaneye kaldırıldı.

∗∗∗

ELEKTRİK VE SU KESİLDİ

Mahalle sakinlerinden Turgay Kutlu da şunları anlattı: ‘‘Şu anda yapılanlar zorbalık, başka bir şey değil. Epilepsi hastası bir mahalleli hastanelik oldu. Geride tekerlekli sandalyeye bağımlı olan ve yatalak durumda engelli bir oğlu var. Çocuğun yaşamı elektriğe bağlı ama oranın da elektriği de kesildi. Yıkımda da böyle yapıldı. Geldiler 15-20 ev yıktılar, basın gelince gittiler. Aynı şeyi şimdi de yapıyorlar, Dava sürerken bu yapılamaz. Gelenler belge sunmuyor. Mahallede imzalatılan şey sözleşme değil muvafakatname. Kanuni hiçbir geçerliliği yok. Daha önce imza atan ve dönüşüme razı olan evler yıkılmıştı; şimdi itiraz eden ve dava açan yurttaşların elektriği suyu kesildi. Bu asla kabul edilemez.’’