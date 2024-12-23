Tophane Durağı'nda bir kişi tramvayın altında kaldı
Beyoğlu'nda tramvayın çarptığı kişi yaralandı. Tophane Durağı'nda meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Mustafa Ayan sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken tramvayın çarptığı kişi yaralandı.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Tophane Durağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Ayan'a (79), Karaköy istikametinde seyreden tramvay çarptı.
Tramvayın altında kalan Ayan için bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan tramvay seferleri, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından normale döndü.