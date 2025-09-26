Topkapı Sarayı'nda gece turları yarın sona eriyor

Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Topkapı Sarayı'nda yaz boyunca her cumartesi akşamı gerçekleştirilen gece turları yarın sona erecek.

Başkanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Topkapı Sarayı, müze olarak hizmet vermeye başladığı 1924'ten bu yana tarihinde ilk kez geçen yıl gece saatlerinde ziyarete açıldı.

Bu yıl da devam eden uygulama kapsamında 21 Haziran'da başlayan ve her cumartesi 21.00-23.00 saatlerinde düzenlenen gece ziyaretleri yoğun ilgi gördü.

Topkapı Sarayı'nı gece turlarında 2024'te 2 bin 752, bu yıl ise 10 bin 425 kişi gezdi.