Topkapı Sarayı'nda iki bölüm, yeniden ziyarete açıldı

Topkapı Sarayı'nda "Cariyeler Taşlığı ve Hamamı" ile "Kuşhane Mutfağı" yeniden ziyarete açıldı.

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından Topkapı Sarayı'nın Harem bölümünde aşama aşama planlanan restorasyon faaliyetlerinden bazıları tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında "Cariyeler Taşlığı ve Cariyeler Hamamı" ile "Kuşhane Mutfağı", yeni sergileme düzeniyle ilk defa ziyarete açıldı.

Yeni açılan bölümlerde, Milli Saraylar Koleksiyonları'ndan seçilen objeler ve dönemin karakteristik özelliklerini yansıtan silikon heykelle canlandırmalar yapıldı.

CARİYELER TAŞLIĞI, CARİYELER HAMAMI VE KUŞHANE MUTFAĞI HAKKINDA

Cariyeler Taşlığı, Cariyeler Hamamı ve Kuşhane Mutfağı, salı günü hariç her gün 9.00 – 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Sarayda restorasyon sonrası açılan yeni bölümler, Osmanlı harem teşkilatının şekillendiği yapıları barındırması bakımından dikkat çekiyor. Bu bölümlerden Cariyeler ve Kadın Efendiler Taşlığı, Harem'in en küçük avlusu olarak biliniyor ve etrafında Kadın Efendiler ile cariyelere ait koğuşlar yer alıyor.

16. yüzyılın ortalarında inşa edilen Taşlık'ta, dairelerin yanı sıra hamam, çamaşırhane ve kiler gibi günlük ihtiyaçların karşılandığı alanlar bulunuyor.

Kuşhane Mutfağı'nda ise Topkapı Sarayı Koleksiyonu'ndan seçilen tombak, gümüş, bakır kap ve kaşıkların da aralarında bulunduğu objeler yer alıyor. Aynı zamanda mutfağa adını verdiği düşünülen 'kuşhane' adlı tencerelerden gümüş örnekler de sergileniyor.