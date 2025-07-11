Toplam ciro yıllık yıllık yüzde 41,5 arttı
Mayıs 2025’te toplam ciro endeksi yıllık yüzde 41,5, aylık ise yüzde 5,7 oranında artış gösterdi. En yüksek yıllık artış yüzde 58 ile inşaat sektöründe kaydedilirken, hizmet ve ticaret sektörleri de güçlü yükseliş sergiledi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Mayıs ayında yıllık yüzde 41,5 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Mayıs ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 29,2 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 58,0 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 45,4 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 45,2 arttı.
TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 5,7 ARTTI
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Mayıs ayında aylık yüzde 5,7 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Mayıs ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,8 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 15,1 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 4,9 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 4,0 arttı.