Toplam sübvansiyon 35,7 milyar TL: İBB'den yolcu başına 25,5 TL destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME Ocak Toplantısı'nda yüzde 46.09'luk toplu taşıma zammı teklifi reddedildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, yeni zam oranının alt komisyonlarda yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

Yıllık 1.4 milyar yolculuğun gerçekleştiği İstanbul’da İBB’nin yolcu başına sübvansiyon desteği 25.5 TL’yi buldu. Sadece İETT’nin 1 yolcu başına maliyeti 2018 yılında 3.4 TL iken, 2024 yılında bu rakam 36.2 TL’ye yükseldi. Bu yüksek maliyetle birlikte İBB'nin sübvansiyonu da rekor derecede arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) toplu taşıma sübvansiyonu son 6 yılda %2000 oranında artış gösterdi. 2018 yılında 1,7 milyar TL olan sübvansiyon miktarı, 2024 yılı itibarıyla 35,7 milyar TL’ye ulaştı.

SOSYAL BELEDİYECİLİK HİZMETLERİ

Sübvansiyon artışının yanı sıra İBB sosyal belediyecilik projeleri de geliştirdi:

• Ücretsiz ulaşım destekleri: 0-4 yaş arasında çocuğu olan annelere ve iş arayanlara yönelik ücretsiz ulaşım uygulamaları hayata geçirildi.

• Özel taşımacılık entegrasyonu: Özel Taşımacılık Otobüsleri’nin İETT standardına yaklaştırılması için yeni ödeme modelleri uygulandı.

MAZOT FİYATLARI KISA SÜREDE YÜZDE 131,5 ARTTI

Geçmişte 1 tam bilet ücreti 1 dolara denk gelirken, bugün 20 TL yaklaşık 0,57 dolar.

Ancak mazot fiyatları hızla arttı. Ağustos 2023’te 22 TL olan 1 litre mazot, Ocak 2025’te 44,74 TL’ye ulaştı. Bu süreçte mazot fiyatlarındaki artış %131,5 olarak kaydedildi.

İETT’NİN GİDERLERİ

İstanbul’un en büyük toplu taşıma kurumu olan İETT, günlük 832 hatta yaklaşık 5 milyon yolculuk gerçekleştiriyor. Ancak artan akaryakıt maliyetleri ve diğer harcamalar, İETT’nin maliyetlerini ciddi oranda yükseltti.

• 2018 yılında yolcu başına maliyet 3,4 TL iken, 2024 yılında bu rakam yüzde %965 artışlar 36,2 TL’ye çıktı.

• Akaryakıt bedeli 2018’de 473 milyon TL iken, 2024 yılında yüzde 1050 artıllar 5,43 milyar TL’ye ulaştı.