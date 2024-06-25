Toplama kamplarında katliamlara izin vermeyiz

Haber Merkezi

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, AKP Grup Başkanı'nın sokak hayvanları için "ötenaziyi" savunan açıklamasına karşı İstanbul’da ve Ankara’da eylem yaptı. Yapılan açıklamada, katliama halk onayı alabilmek için gerçeklerin manipüle edilmeye çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada “güvenlik ve koruma” kılıfı ile yapılmak istenen katliamın üzerinin kapatılmasına izin verilmeyeceği kaydedilerek “Anatomik yapısı bozulan köpekler, kalıbını da eklediğimizde, Nazi yaklaşımı ve sağlamcılık anlayışıyla hazırlanmış olan bu uzun, muğlak ve her yere çekilebilecek liste neredeyse tamamlanmış oluyor. Milyon dolarlık ihalelerle hayata geçirmeye başladıkları rant projeleri olan ‘mega’ toplama kamplarında katletme planları yapıyorlar” denildi.