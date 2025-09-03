Toplanma alanına konut yapılacak!

İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Moda Bostanı ve çevresini kapsayan Caferağa Afet Koordinasyon Alanı’nı konut projesi için ihaleye açması tepki çekti. Deprem hazırlıkları açısından kritik öneme sahip olan 11 bin 775 metrekare büyüklüğündeki alanda; Moda Bostanı, Caferağa Muhtarlığı, Moda Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Yardım İstasyonu, Kadıköy Belediyesi Temizlik İşleri Hizmet Birimi, Afet Toplanma Alanı da olan Şair Nefi Çocuk Parkı, halı sahalar, 300 araçlık açık otopark ve afet istasyonları yer alıyor. Bölge halkı ve yaşam savunucuları, ‘‘Son yeşil alanımızı ranta teslim etmeyeceğiz’’ dedi.

Caferağa Mahallesi Muhtarı Hanife Dağıstanlı, Ali Oğlu Hüseyin Vakfına ait söz konusu parsel için İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Kasım 2024’de ilk ihale ilanının yayınlandığını ve ertesi gün ilanın yayından kaldırıldığını anımsattı. Aralık 2024’de konuya ilişkin müdürlükten bilgi talep ettiğini kaydeden Dağıstanlı "30 Haziran 2025 tarihli bir yazıyla taşınmazın değerlendirmesinin Vakıflar Meclisinde devam ettiği cevabı alındı. Bugün ihale dokümanını incelediğimizde görüyoruz ki aslında Haziran ayı ortalarında Vakıflar Meclisi çoktan kararını vermiş, Bakanlık olurunu almış ve süreci başlatmış" dedi.

USULE AYKIRI

3. derece kentsel ve arkeolojik sit alanı içinde olan Caferağa Mahallesinin nefes aldığı son yeşil alanının 25 Ağustos ilan tarihli ihale ile lüks bir konut sitesine dönüştürülmek istendiğini vurgulayan Dağıstanlı, şöyle devam etti:

"Bildiğimiz kadarıyla ihale öncesinde ne İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ne Kadıköy Belediyesinden ne de İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan görüş alınmıştır. Ortada böyle bir yapılaşmaya izin verecek bir plan çalışması olmadığı gibi onaylı bir avan proje de olmadığı açıktır. Hatta ihale dokümanı incelendiğinde görülmektedir ki son yeşil alanımızda kat karşılığı inşaat yaptırmak isteyen taşınmazın sahibi Vakfın ticari çıkarları dahi gözetilmemiştir. Kısaca bu ihalenin usule aykırı olduğu kanaatindeyiz. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne sesleniyoruz. Yapı stokunun yüzde 84’ü 2000 yılı öncesinden olan ve yapısal dönüşümün çeşitli sebeplerle ilerlemediği Caferağa Mahallesinde tüm afet koordinasyonun yapılacağı tek açık alanımızın kamu yararına uygun olarak korunmasını istiyoruz. Kadıköy Belediyesi’nin ihaleyle ilgili incelemeleri devam ediyor. Biz Caferağa Mahalleliler hem bu alanda fiziken hem de hukuken haklarımızı sonuna kadar savunacağız. Sürecin takipçisiyiz. Son yeşil alanımızdan, kamu hizmetlerimizden, afet toplanma ve koordinasyon alanlarımızdan kısaca kanımızdan canımızdan vazgeçmiyoruz. Bize dayatılanı kabul etmiyoruz.’’

Kadıköy Kent Dayanışması’ndan Üzeyir Uludağ ise şunları söyledi:

‘Burası Moda’da Caferağa Mahallesi’nde en son kalmış yeşil alan ve ranta teslim edilmemelidir. Buraların korunması gerekiyor. Ama gördüğümüz kadarıyla burayı rant amaçlı değerlendirmek istiyorlar. Konut ihalesi deniyor ama o kadar geniş bir alana sadece 4 tane toplam 50 daireli konut yapımıyla kalmayacağını düşünüyoruz, burayı ticari olarak işletebilirler. Bu rant anlayışı bu alanları komple işgal eder. Bu durum kamusal alanlara da çökmedir. Kadıköy Kent Dayanışması ve Kadıköylüler olarak buranın kamusal alan olarak ve şu andaki fonksiyonlarıyla birlikte kalmasını istiyoruz. Bunun için de mücadele veriyoruz. Hukuki itiraz konusunda da çalışmalar yapıyoruz. İktidarının kurumları bu tür alanları, kamusal yaşam alanı görmeyip rant alanı olarak görüp bu şekilde buralara açıkçası çökmeye çalışıyorlar.’’

∗∗∗

İMARI OLMAYAN YERDE İHALE YAPILAMAZ

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Kadıköy Moda Caferağa Mahallesi’ndeki 12 dönümlük alanı lüks konut projesi için ihaleye açmasına tepki göstererek, "Burası imar planı olmayan, arkeolojik ve kentsel sit alanıdır. İmarı olmayan yerde ihale yapılamaz. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün aldığı bu karardan acilen geri dönmesini istiyoruz. Caferağa’nın nefes alınacak donatı alanlarına ihtiyacı var. Biz Kadıköy Belediyesi olarak burayı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiralamıştık, ancak ihaleden haberimiz olmadı. Süreci askıda öğrendik" dedi.

∗∗∗

YAĞMA VE TALANA SON VERİN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘‘Beton açgözlülüğünüze bir son verin. Bir kere olsun milleti düşünün. Bu akıl almaz karardan geri dönün” dedi. Zeybek, özetle şu ifadeleri kullandı: “‘Yaptım oldu’ anlayışından vazgeçin! Halkın nefes alanlarını, deprem toplanma alanlarını yağmalamaktan vazgeçin. Elinizi çekin! Burası sadece bir arazi değil; imar planı olmayan, sit ve tescilli ağaçların bulunduğu bir alan.”