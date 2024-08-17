Toplanma alanları yok

Tuğçe ÇELİK

TMMOB İstanbul’da düzenlediği sempozyumda İstanbul’un afete hazır olmadığını vurguladı. Mühendisler, kentsel dönüşümün yanı sıra deprem toplanma alanlarının eksikliğine dikkat çekti.

TMMOB dün İstanbul’da Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde “Türkiye’nin Gerçeği 17 Ağustos Depreminin 25’inci Yılında Marmara Bölgesinde Mimarlık Planlama ve Afet Yönetimi Sempozyumu” düzenlendi. Depremle ilgili uyarılarda bulunulan sempozyumun açılış konuşmasını yapan Mimarlar Odası Genel Başkanı Zeynep Eres Özdoğan, “Yaşananlardan çıkaracağımız en büyük ders ülkemizin ne afet yönetme sürecinde ne de sonrasında temel toplumsal yaşantının kurgulanması aşamasında örgütlü bir kurumlaşmasının olmamasıdır” dedi.

Sempozyumun ilk oturumu Prof. Dr. Alper Ünlü’nün sunumu ve moderatörlüğüyle gerçekleştirildi. Ünlü, “Marmara depremi bir milattı. Fakat 25 senede bu milatla ilgili hesaplaşmayı çok az alanda gerçekleştirdik. 2007 Deprem Yönetmeliği önemli bir atılımdı. 2012’de 6306 Sayılı Kanun çıkarıldı. Bunlar ülkemiz için önemli kilometre taşları. Ama sonuç olarak 6 Şubat’ta iki depremle yine sarsıldık. Altın saatler, kara saatlere dönüştü, AFAD ortada yoktu, Devlet orduyu sahaya sürmedi, Kızılay ise hiç yoktu. Bağış yönetimi açısından tam bir kaos yaşadık. Enkaz yönetimi tam anlamıyla bir yönetimsizlik örneğiydi. Depreme yönelik çalışma sinerjisini 2023’te kaybettik” dedi.

Ünlü’nün ardından konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, olası İstanbul depreminin tüm dünyayı ilgilendirdiğini ifade etti. Ersoy, “Dünyada 33 tane megakent var. Bunlardan biri de İstanbul. Marmara’daki bir deprem sadece Türkiye’yi ilgilendirmiyor, tüm dünyayı ilgilendiriyor. Tarihi okusanız İstanbul’un tarih boyunca yıkıcı depremler yaşadığını görebilirsiniz” diye konuştu.

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan ise “Açık alanlar ve uzun süreli barınma alanları oluşturularak, haberleşme ağı ve ulaşım sistemi geliştirilmelidir” dedi.

KAT SAYISI ARTMAMALI

Yüksek Mühendis Mimar Mücella Yapıcı da yapıların kat sayısını artırmanın tehlike yarattığını söyleyerek, “Kat sayısı, yükselti artıyor ama toplanma alanımız yok. Kentler yarıştırılmaya başlandı ve dönüşümün başlangıcı da bu şekilde oldu” dedi.