Toplantı adresi değiştirildi: Özel'in ziyaretine bakanlık engeli

HABER MERKEZİ

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanmasının ardından CHP'nin bugün gercekleştireceği grup toplantısının adresi Avcılar olarak değiştirildi.

Toplantı öncesinde, Silivri Cezaevi'nde Özer'i ziyaret edeceği açıklanan CHP Lideri Özgür Özel'e Adalet Bakanlığı tarafından yanıt verilmedi.

Bunun üzerine başta Silivri Cezaevi önü olarak açıklanan toplantı adresi, Avcılar olarak değiştirildi.

Edinilen bilgilere göre CHP yönetimi ziyareti erteleme kararı alırken grup toplantısının basına kapalı olarak gerçekleştirileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer geçtiğimiz çarşamba günü (30 Ekim) sabah erken saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığı" ifadelerine yer verildi.

Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğin'den arama kararı çıkarıldı.

Özer, savcılıktaki ifadesinin ardından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi..

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, daha sonra çıkarıldığı mahkemece, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Dün (31 Ekim) İçişleri Bakanlığı, Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırıldığını, yerine kayyum atandığını açıkladı.

Bakanlık, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu.