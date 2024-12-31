Toplarken tarafsız, dağıtırken yanlı: TRT’den 18,2 milyarlık bandrol geliri

Anayasa gereği yapması gereken, “Tarafsız yayıncılık” yerine iktidarı destekleyici yayın politikası izlediği gerekçesiyle eleştirilen TRT’nin 2023 yılı mali denetimleri tamamlandı. Geliri büyük oranda yurttaştan toplanan vergilerden oluşan TRT’nin, 2023 yılında bandrol ücretlerinden sağladığı kazanç dudak uçuklattı. Yurttaşın cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi satın aldığı ürünlerden elde ettiği bandrol vergisinin yıllar itibarıyla katlanarak arttığı tespit edildi.

TRT’ye yönelik mali denetimlerin ardından hazırlanan Sayıştay raporu, kurumun vergi geliri ile fahiş harcamalarını gözler önüne serdi. Rapordaki mali bilgiler, TRT yönetim kuruluna sağlanan maddi faydanın büyüklüğünü de ortaya koydu.

REKOR BANDROL GELİRİ

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TRT, 2021 yılında 3 milyar 362 milyon 642 bin TL, 2022 yılında ise 7 milyar 947 milyon 169 bin TL olan bandrol gelirini, 2023 yılında 2,3’e katladı. Buna göre, TRT’nin 2023 yılı bandrol geliri 18 milyar 235 milyon 898 bin TL oldu.

YÖNETİME MENFAAT

TRT’nin, Hilal Kaplan, Mehmet Zahid Sobacı gibi isimlerin de aralarında olduğu yönetim kuruluna ödenen tutar da kayda geçirildi. Sayıştay raporunda yer alan bilgilere göre, TRT yönetim kuruluna 2023 yılında 3 milyon 373 bin TL maddi menfaat sağlandı.

Hemen her yıl tartışılan dış yapımlara ödenen paranın 2023 yılında da 6 milyar TL’yi aştığı belirlendi. Sayıştay denetçileri, TRT'nin 2023 yılında dış yapımlara 6 milyar 130 milyon 494 bin TL ödediğini belirledi.

REKLAMDAN FAHİŞ GELİR

Kurumun reklam geliri hesaplandı. 2020 yılında 283 milyon 433 bin 500 TL reklam geliri elde eden TRT, 2021'de 649 milyon 97 bin TL, 2022’de 1 milyar 268 milyon 139 bin TL, 2023 yılında ise 2 milyar 168 milyon 804 bin TL reklam geliri elde etti.