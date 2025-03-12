Toplatılan konteynerlerin belediyeye zararı 6 milyon TL

Haber Merkezi

Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından valilik kararıyla toplatılan çöp konteynerlerinin toplam zararı 6 milyon 112 bin TL olarak tespit edildi.

MA’nın haberine göre, Belediyeye atanan kayyumun verdiği talimatla, Van Emniyet Müdürlüğü tarafından Hacıbekir Mahallesi’nde 370, Karşıyaka Mahallesi’nde 90, Yeni Mahalle’de, 25, Gündoğdu Mahallesi’nde 35, Şafak Mahallesinde 100, Esenler Mahallesi’nde 50, Vali Mithat Bey Mahallesi’nde 8 çöp konteyneri ve Fahrettin İnan Parkı’nda bulunan iki adet yeraltı konteynerinin gömme dış kabı toplatıldı.

Toplatılma sırasında konteynerler hurdaya dönerken, belediyeler de maddi zarara uğradı. Belediye yetkilileri, belediyenin toplamda 6 milyon 132 bin TL maddi zarara uğratıldığını söyledi.