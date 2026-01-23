‘Toplu kırım tehlikesi var’

Suriye’de yaşananlar iç siyasette de tansiyonu yükseltti. Çözüm sürecinin aktörlerinden karşılıklı salvolar dün de devam etti. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında söylediği "PKK’nin kurucu önderinin yanında mısınız, yoksa karşısında mısınız?" sorusuna, "Barıştan, demokrasiden yana duruyoruz, savrulmuyoruz." yanıtını verdi.

T24 YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Doğan, Türkiye’nin yakın siyasi tarihinde defalarca denenmiş ve sonuçsuz kalmış provokatif girişimlere dikkat çekti. Doğan, bayrak tartışmaları üzerinden yürütülen spekülasyonların da bu kapsamda ele alınması gerektiğini söyledi. Bahçeli’nin Öcalan’a ilişkin değerlendirmelerine de yanıt veren Doğan, sürecin şeffaf ilerlemesi için spekülasyon ve manipülasyonların önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ı hedef alan bir açıklama yayımladı.

Yalçın, Bakırhan’ın Devlet Bahçeli hakkında kullandığı ifadeleri “seviyesiz” olarak nitelendirdi ve “Haddini bil” dedi. Diyarbakır Valiliği ise 25 Ocak'ta Diyarbakır'ın İstasyon Meydanı'nda düzenlenmesi planlanan Abdullah Öcalan için özgürlük mitingini yasakladı. Açıklamada, "kent genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin korunması" gerekçesine yer verildi.

BAROLARDAN ÇAĞRI

Aralarında İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Özgürlük için Hukukçular Derneği’nin (ÖHD) bulunduğu çok sayıda hukuk ve hak örgütü, Rojava’daki gelişmelere ilişkin ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, Kobani ve Haseke’deki kuşatmalara dikkat çekilerek, "Kürt halkına yönelik bir toplum kırım tehlikesi yaşandığı" uyarısında bulunuldu. Diyarbakır Barosu da Rojava bölgesinde sivil yerleşim alanlarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar ve yaşanan katliam iddiaları üzerine harekete geçerek uluslararası mekanizmalara resmi başvuruda bulundu. Baro, hem Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) hem de Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ni göreve çağırdı.