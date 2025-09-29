Toplu sözleşme imzalandı: OMSA Metal işçileri işe iade edildi

OMSA Metal ile BİRLEŞİK METAL-İŞ arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesinin ardından işten çıkarılan tüm işçiler işe iade edildi.

Açıklama sendikadan geldi. BİRLEŞİK METAL-İŞ'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "OMSA Metal ile sendikamız arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İşten çıkarılan tüm üyelerimiz işe iade edildi" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"🔴OMSA METAL İŞÇİLERİ SENDİKALI VE TOPLU SÖZLEŞMELİ OLARAK İŞLERİNE GERİ DÖNÜYOR!

📢OMSA Metal ile sendikamız arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İşten çıkarılan tüm üyelerimiz işe iade edildi.

Kocaeli Dilovası’nda bulunan İsveç sermayeli OMSA Metal Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. işyerinde toplu iş sözleşmesi bugün sendikamızın genel merkezinde imzalandı.

Gebze 1 Nolu Şubemizin yürüttüğü örgütlenme çalışmalarının sonucunda #OMSAMetal’de çalışan işçilerin çoğunluğu sendikamıza üye olmuş, sendikamız şubat ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından olumlu yetki tespitini almıştı. Ancak işveren bu yetki tespitine itiraz etmiş, üyelerimizin kararlı duruşu sonucu başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde de anlaşma sağlanamamıştı.

Görüşmeler sürerken ne yazık ki ciddi baskı ve hak ihlalleriyle karşılaşan üyelerimizin neredeyse tamamı (57 işçi) tazminatsız işten çıkarılmıştı.

Bunun üzerine fabrikanın önünde direnişe geçen üyelerimiz; en temel, evrensel, anayasal hakları olan sendika haklarına sahip çıkarak 70 gün boyunca örnek bir mücadele ortaya koydu.

Bu onurlu direnişin sonucunda İsveçli işveren geri adım attı. Sendika düşmanlığı yapan, üyelerimize baskı uygulayan fabrika yöneticileri görevden alındı.

Gelinen noktada fabrika yönetimi sendikamızla yeniden masaya oturdu ve OMSA Metal işyerindeki ilk toplu iş sözleşmemiz bugün itibariyle imzalandı.

Ayrıca işten çıkarılan tüm üyelerimizin 1 Ekim 2025 tarihinde işbaşı yapması konusunda anlaşmaya varıldı. İşe geri dönmek istemeyen üyelerimize ise tazminatları ödenecek.

Bu zafer, “Hak verilmez, alınır!” diyen OMSA Metal işçilerinin iradesinin, birliğinin ve sendikasıyla kenetlenerek yürüttüğü kararlı mücadelenin eseridir.

Başta OMSA Metal işçileri olmak üzere sendikamızın üye, temsilci ve yönetici kadrolarına, mücadelemize destek veren kardeş sendikalarımıza, demokratik kitle örgütlerine, siyasi partilere, basın emekçilerine ve bu anlaşma zemininin yaratılmasına katkısı olan bugünkü şirket yönetimine teşekkür ediyoruz.

Toplu sözleşmemiz OMSA Metal işçilerine, sendikamıza ve Türkiye işçi sınıfına hayırlı olsun!✊

Yaşasın işçilerin birliği!

Yaşasın örgütlü mücadelemiz!"