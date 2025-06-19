Toplu sözleşme süreci tıkandı: HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan açıklama

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin, "Emeğin hakkının korunacağı bir teklifi hak ettiğimizi düşünüyorum. İşçiler bunu hak ediyor" dedi.

Arslan, Öz Sağlık-İş Sendikası'na yaptığı ziyarette, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'na (TÜHİS) 27 Şubat'ta taleplerini ilettiklerini ancak bir madde üzerinde bir tutanak imzalanıp önlerine konulmadığını söyledi.

Kamu Çerçeve Protokolü'nün, bir toplu sözleşme olmadığını ve her zaman yapılmasının mümkün olduğunu dile getiren Arslan, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu süreci bu kadar uzattırmamalı. Bazı alışkanlıklar geçmişten kaynaklı. Arkadaşlar gidiyorlar müzakere masasında hiçbir teklif yok. Çalışanlarımızı mağdur eden bir tabloyla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

"BURADA TEK KAYBEDENLER ÇALIŞANLAR"

Arslan, bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önceki gün ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşme yaptıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız bu süreci uzatmadan, sosyal taraflara tekliflerini verip, bir an evvel karar verilmesini sağlamamız gerekiyor. Bu bizi ciddi şekilde mağdur ediyor. 5 aylık enflasyon yüzde 15, bize önerilen 6 aylık zam yüzde 16. Biz henüz imzalamadığımız, ücretini almadığımız birinci altı aylık zammı cebimize girmeden enflasyona teslim ettik. Dolayısıyla bu olacak iş değil. Burada tek kaybedenler var, çalışanlar. Onun için biz, bu tür süreçlerin daha hızlandırılması konusunda ısrar ediyoruz. Bakanımızla ve Cumhurbaşkanı Yardımcımızla yaptığımız görüşmede bu tekliflerin kabul edilemeyeceğini, işçilere götürülmesine gerek duymadığımızı kendileriyle paylaştık. Sayın Bakanımız bütün bu itirazlarımızı, eleştirilerimizi ve beklentilerimizi dikkatlice dinledi. Kendisi 'bu tekliflerin bir son değil, başlangıç olduğunu, önümüzdeki kısa zamanda yeni bir teklif sunacaklarını' ifade etti. Bu son derece olumlu. En azından bizim son teklifimiz denmedi. Yeni bir teklif çalışması olacak."

Arslan, cumartesi günü konfederasyonun başkanlar kurulunu toplayacaklarını, orada kamu çerçeve protokolünü ayrıntılı bir şekilde tartışacaklarını belirterek, "Pazartesinden hafta sonuna kadar, kamu çerçeve protokolünün muhatabı sendikalarımız, 81 ilde işyeri ziyaretleri ve ortak toplantılar yapacak. Taleplerimizi içeren yazılarımızı, Cumhur İttifakı'nın o ildeki il başkanlıklarına gidip sunacaklar. Bu tamamlandıktan sonra da bir değerlendirme yapacağız. İkinci aşamayı da o değerlendirmeden sonra kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

"BİZ ÇALIŞANLAR ADINA BU MASADAYIZ"

Arslan, sunulması beklenen ikinci teklifte kırmızı çizgilerinin olup olmadığına yönelik soruya, "HAK-İŞ'in kırmızı çizgisi, işçilerin iradesine uymaktır. Dolayısıyla bizlere verilecek olan ikinci teklifi, önce koordinasyon kurulumuz, daha sonra da HAK-İŞ'te değerlendiririz. Bu değerlendirmemiz ışığında üyelerimizin kararına sunacağımız bir teklif varsa, sendikalarımız bunları kendi üyeleriyle değerlendirecek. Eğer 'bu bizim için yeterlidir' denirse, bizim açımızdan bitmiş olur. Dolayısıyla biz çalışanlar adına bu masadayız" yanıtını verdi.

Arslan, beklentilerini karşılamayacak teklifin gelmesi durumunda, sendikalarının grev dahil olmak üzere bütün haklarının saklı olduğunu dile getirdi.

Sürecin masada bitmesi yönünde beklentilerinin olduğunu aktaran Arslan, şunları kaydetti: "Türkiye'nin şartlarını ve çalışanların mağduriyetlerini dikkate alarak makuliyet çizgisinde bir teklifi umarım bir an evvel oluştururlar. Eğer aksi olursa da tabii ki demokratik süreç işler. Türkiye'de her alanda olumlu yönde gelişmeler devam devam ederken, emeğin hakkının da korunacağı bir teklifi hak ettiğimizi düşünüyorum. İşçiler bunu hak ediyor."