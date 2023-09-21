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Toplu taşıma aracında tacize tutuklama

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, toplu taşıma aracında kadın yolcuya tacizde bulunan Cemal S. (57) gözaltına alınıp, tutuklandı.

Ajans Haberleri
  • 21.09.2023 23:57
  • Giriş: 21.09.2023 23:57
  • Güncelleme: 21.09.2023 23:57
Kaynak: DHA
Toplu taşıma aracında tacize tutuklama

Menteşe'nin Bayır Mahallesinde toplu taşıma aracına binen A.D. (33), yanına yaklaşan bir kişinin tacizine uğradığını belirterek, jandarmaya şikayette bulundu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla araçtaki ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Cemal S. isimli kişi olduğunu belirledi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemal S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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