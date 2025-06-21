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Toplu taşımada yaz tarifesine geçiliyor

Ajans Haberleri
  • 21.06.2025 13:32
  • Giriş: 21.06.2025 13:32
  • Güncelleme: 21.06.2025 13:32
Kaynak: İHA
Toplu taşımada yaz tarifesine geçiliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Haziran’dan itibaren otobüs ve tramvaylarda yaz sefer saatlerine geçileceğini duyurdu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminin başlaması ve 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte toplu taşıma seferlerinde düzenleme yaptı. Yeni sefer saatlerine dair tüm detaylar, vatandaşların hizmetine sunulurken, değişiklikler hakkında bilgi almak isteyenler, www.e-komobil.com mobil uygulama ve www.kocaeli.bel.tr adresinden güncel sefer saatlerine ulaşabilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda konfor ve verimliliği artırmayı amaçlayan bu düzenlemeyle, vatandaşların seyahatlerini daha rahat planlamalarını sağlamayı hedefliyor.

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