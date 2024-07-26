Toplu taşımada zam furyası

Ankara’da ulaşıma gelen zammın ardından İstanbul ve Sinop’ta toplu taşıma ücretleri zamlandı. Megakentte deniz taksi ücretleri iki katına çıktı, sarı takside indi-bindi 30 TL oldu. İstanbulKart kullanım ücretleri de arttı.

Ekonomi Servisi

İstanbul'da deniz taksi ücretlerine yapılan yüzde 100 zamla, 210 lira olan açılış ve ilk mil ücreti, 420 lira oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı dün gerçekleşti. Toplantıda deniz taksisinden İstanbulKart kullanımına zam kararı çıktı. Deniz taksi ücretleri iki kat artırıldı.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında, toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, İBB deniz taksi ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı.

Bu kapsamda, 210 lira olan açılış ve ilk mil ücreti, 420 liraya, 155 lira olan 1-4 mil arası taşıma ücreti 310 liraya, 125 lira olan 4-8 mil arası taşıma ücreti 250 lira, 100 lira olan 8-16 mil arası taşıma ücreti 200 liraya yükseldi.

İstanbulKart ücretleri ise değişen oranlarda zamlandı. Kararla birlikte tam bilet 17 lira 70 kuruştan 20 liraya çıktı.

Öğrenci ücreti 8,64 liradan 9,76 liraya, sosyal (öğretmen, 60 yaş) 12,67 liradan 14,32 liraya yükseldi.

Metrobüs ücreti tüm duraklar kullanılırsa 26,27 liradan 29,68 liraya çıktı. Mavi kart 1389 lirayken 1569 lira, öğrenci 250 lirayken 282.5 lira, sosyal 864 lirayken 976,3 lira oldu. Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 zamla 1665 liradan 1931,40 liraya yükseldi. Personel servisi ücreti ise 10-17 koltuklu minibüsler için 865,69 liradan 1004,20 liraya çıktı.

İNDİ-BİNDİ 30 TL

Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya, mesafe ücreti kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya, zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 liradan 235 liraya yükseldi. İndi-bindi ücreti ise 90 liradan 100 liraya çıktı.

Zammı beğenmeyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise sopa gösterdi. CNBC-e‘ye konuşan Aksu, “Esnafı hiçe sayan teklifi kabul etmiyoruz. Bu maliyetlerle kontak kapatırız” dedi.

İstanbul’un yanı sıra Sinop’ta da ulaşıma zam yapıldı. Yeni tarifeye göre normal ücretlerin en düşüğü olan indi bindi ücreti tam 20,00 TL, öğrenci ise 15 TL’ye çıkartıldı.Önceki gün de Ankara’da toplutaşıma ücretlerine zam yapılmıştı. 1 Ağustos 2024 Perşembe günü itibarıyla tam bilet 21 TL, öğrenci bileti 10,50 TL, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 300 TL olarak belirlenmişti.