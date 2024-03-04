Toplu ulaşımda 120 dakika ücretsiz aktarma teklifine UKOME’den ret

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Başkan Tunç Soyer’in talimatıyla hazırladığı “Toplu Ulaşımda 120 Dakika Ücretsiz Aktarma Uygulaması”na ilişkin teklif, olağanüstü toplanan UKOME Genel Kurulu’nda görüşüldü. Teklif, merkezi idareyi temsil eden kurum ve kuruluşların verdiği ret oyları sonucu oy çokluğuyla reddedildi.

ESHOT, İZULAŞ, İzmir Metro ve Tramvay A.Ş., İZDENİZ, İZTAŞIT ve İZBAN işletmelerinden oluşan entegre toplu ulaşımda, ilk binişten sonraki 120 dakika içinde yapılacak aktarmalardan ücret alınmamasını öngören düzenleme teklifi, olağanüstü toplanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla reddedildi.

MERKEZİ İDARE TEMSİLCİLERİ REDDETTİ

Geçen hafta UKOME Teknik Kurulu’nun oybirliğiyle verdiği onay sonrası olağanüstü genel kurul gündemine alınan teklife, İzmir Büyükşehir Belediyesi temsilcileri onay verdi. Ancak teklif, merkezi idareyi temsil eden kurum temsilcilerinin ret oylarıyla kabul edilmedi. Olumsuz oy veren üyeler, teklifin bir kez daha teknik kurulda görüşülmesi yönünde şerh koydu.

BAŞKAN TUNÇ SOYER DUYURMUŞTU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 120 dakika ücretsiz aktarma sistemi müjdesini, 17 Şubat’ta Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen, 23 otobüsün daha ESHOT filosuna katıldığı törende vermişti. Soyer, “Toplu ulaşımda 90 dakika değil, 120 dakika ücretsiz aktarma sistemi için gerekli çalışmaları başlattık. İzmirliler artık tek biniş ücretiyle 120 dakika boyunca ücretsiz seyahat edebilecek. Karar, UKOME’de kabul edildikten sonra Mart ayında uygulamaya girecek” demişti.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer’in talimatıyla teklifi yeniden UKOME Teknik Kurulu’na getirecek.

TUNÇ SOYER'DEN KARARA TEPKİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Toplu Ulaşımda 120 Dakika Ücretsiz Aktarma Uygulaması”na ilişkin teklifin olağanüstü toplanan UKOME Genel Kurulu’nda merkezi idareyi temsil eden kurum ve kuruluşların verdiği oylarla reddedilmesi nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

Başkan Soyer açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yaklaşan yerel seçimler öncesi, AKP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı da 90 dakika sistemini geri getirme vaadinde bulunmuş, hatta ‘bir vaadimiz gerçekleşti” demişti. Bir yandan sokakta şirin görünmek için vatandaşın duymak istediklerini söylüyorlar. Diğer tarafta ise merkezi idareye bağlı kurumların temsilcilerini kullanarak, İzmirlilerin yararına olan bir uygulamayı hayata geçirmemizi engelliyorlar. Hep böyleydiler. Ama yılmadık, yılmayacağız da… O teklifi yeniden UKOME’ye taşıyacağız. Halkımız takip etsin. Kim samimi, kim değil görsün; kararını versin.”