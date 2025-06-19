Toplum Çalışmaları Enstitüsü: "AK Partililerin yüzde 41’i ekonomik durumundan memnun değil"

(ANKARA) - Toplum Çalışmaları Enstitüsünün "Türkiye Seçmen Eğilimleri Araştırması"na göre AK Parti seçmeninin yüzde 41’inin ekonomik durumundan memnun olmadığı bildirildi.

Enstitüsü, 11-12 Haziran'da bin 532 katılımcıyla "Türkiye Seçmen Eğilimleri Araştırması"nı yaptı. Araştırmada “CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu olamazsa kim olmalı?” sorusuna katılımcıların yüzde 33,2’si Mansur Yavaş, yüzde 9,9’u Özgür Özel, yüzde 4,8’i ise Kemal Kılıçdaroğlu yanıtını verdi.

Ankete göre, CHP seçmeninin yüzde 48,9’unun da tercihi Yavaş olurken, yüzde 15,3’ü ise Özel’i tercih etti. Atatürkçü seçmende Yavaş’a destek yüzde 47,1, Özel’e destek ise yüzde 9,1 olarak ölçüldü. Sosyal demokrat seçmenlerde de durum yüzde 25,1’e yüzde 17,8 Mansur Yavaş’ın lehine çıktı.

Erdoğan ve İmamoğlu, başa baş yarışıyor

Ankete göre, Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Fatih Erbakan ve DEM Parti adayının yarıştığı bir seçimde Erdoğan ilk turda yüzde 35,7, İmamoğlu ise yüzde 32,6 seçmen desteği kazanabiliyor. Erdoğan ve İmamoğlu’nun ikinci tura kaldığı senaryoda ise Erdoğan ve İmamoğlu aynı oranlara ulaşıyorlar.

Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında Mansur Yavaş aday olduğunda ilk turda Yavaş yüzde 40, Erdoğan yüzde 32,2 seçmen desteği sağlıyor. İkinci turda ise Yavaş, Erdoğan’ın 10 puan önünde seçimi kazanabiliyor.

İmamoğlu’nun yerine Özgür Özel’in yarıştığı durumda ise ilk turda Erdoğan yüzde 37,8, Özel yüzde 27,8 le ikinci tura kalıyor. Öte yandan ankete göre ikinci turda Erdoğan, 9 puan farkla seçimi Özel’e karşı kazanıyor.

AK Parti seçmeni de izlenen politikaların ekonomiye etkisinin olumsuzluğunu belirtti

Anketteki “Geçtiğimiz bir yıl içerisinde hükümetin izlediği politikaların Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisini değerlendirebilir misiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 61,7’si “Çok kötü bir etki yaptı” ve “Kötü bir etki yaptı” şeklinde yanıt verirken, izlenen politikaların ekonomi üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 20,8'de kaldı.

AK Parti seçmeninin ise yüzde 18,7’si “Çok kötü bir etki yaptı”, yüzde 12,8’i “Kötü bir etki yaptı” yanıtını verdi. Bu kapsamda AK Partililerin yüzde 31,5’i, iktidarın izlediği politikaların ekonomi üzerindeki etkisini olumsuz olarak değerlendirdi.

Katılımcıların yüzde 58'i: "Ekonomik durum tatmin edici değil"

Çalışmada katılımcılara yöneltilen “Mevcut ekonomik durumunuzu değerlendirir misiniz?” sorusuna AK Parti’lilerin yüzde 25,7’si “Hiç tatmin edici değil”, yüzde 15,3’ü ise “Tatmin edici değil” cevabını verdi. Ortaya çıkan tabloya göre AK Parti seçmeninin toplam yüzde 41’i, ekonomik durumundan memnun değil. Öte yandan ankete katılan yurttaşların yüzde 58,7’si de ekonomik durumunu tatmin edici bulmadığını belirtti.

Ayrıca "hükümetin yolsuzluk ve israfla mücadelede başarısız olduğunu" düşünen AK Parti seçmeninin oranı yüzde 27,9, adalet sisteminin her vatandaş için adil bir şekilde çalışmadığını düşünen AK Parti seçmeninin oranı ise yüzde 40 olarak ölçüldü.