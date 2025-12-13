Toplum sağlığı tehdit altında

Gıda güvenliğine yönelik büyük zafiyetin yaşandığı ülkede bir yeni skandal daha tespit edildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun gündeme getirdiği skandal, kurum üzüm ithalatındaki toplum sağlığını tehdit eden sonuçları gözler önüne serdi. Kuru üzüm ithalatında başvurulan “yan yollar” sağlıksız uygulamalara kapı araladı.

KODLARLA OYNANIYOR

Bakırlıoğlu’nun verdiği bilgilere göre, kodlarıyla oynanan düşük kaliteli ürünler, farklı ürün grupları adı altında ülkeye sokuldu. Bu kapsamda, “Üzüm posası” ve “Hayvan yemi” adı altındaki düşük kaliteli kuru üzümlerin ithal edilerek sirke ve pekmez fabrikalarına satıldığı bildirildi. Sirke ve pekmez fabrikalarına satılan ürünlerin ilaç kalıntısına bakılmadığı da kaydedildi.

Ürünlerin Afganistan, Özbekistan ve Çin’den Türkiye’ye getirildiğini ve Türkiye'deki üreticilerin zarar ettiği dile getirildi. Bakırlıoğlu, kuru üzüm ithalatında büyük bir vergi ve denetim skandalı yaşandığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Ülkemize kuru üzüm ithal etmek isterseniz yüzde 56 vergi vermek zorundasınız. Ancak son dönemde ülkemize yüzde 56'lık vergiyi vermeden kodlarında oyun oynayarak gidip on binlerce ton kuru üzüm getirilmekte. Düşük kaliteli basit bir işlemden geçirilerek bu üzümler üzüm posası ve hayvan yemi adı altında ülkeye getiriliyor. Bu ürünler hayvan yemi olarak kullanılmıyor sirke, pekmez fabrikalarına, gıda sektörüne satılıyor.

İlaç kalıntısı var mı bakılmıyor. Denetim var mı? Yok. Vergi var mı? Ne vergi var ne KDV var, yalnızca üreticinin zararı var. Ve işin tuhafı Sayın Bakan, biliyor mu bilmiyorum ama bakanlıktaki bütün bürokratlar bu durumdan haberdarlar. Sayın Bakan, kimin aldığı belli, kimin sattığı belli ancak bir türlü bunu durduramıyorsunuz, bunu durdurun lütfen, sizden rica ediyorum.”