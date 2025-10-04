Toplum yargı kıskacında!

AKP iktidarı kendisinden farklı düşünen herkesi adliye koridorlarına sıkıştırma çabalarını sürdürüyor. Gazetecilerden gençlere, siyasetçilerden toplumun her kesimine yurttaşlar söyledikleri sözler, yaptıkları paylaşımlar nedeniyle yargıyı sopa olarak kullanan iktidarla karşı karşıya kalıyor. Dün adliyelerde birçok dava görülürken birçoğunda verilen kararlar dikkat çekerken birçoğunda adalet talebi öne çıktı.

TUTUKLULUĞA DEVAM

YouTube yayınında “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği” iddiasıyla tutuklanan Gazeteci Fatih Altaylı dün ilk kez hâkim karşısına çıktı. Duruşma, Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 No'lu duruşma salonunda görüldü.

Altaylı savunmasında “Toplumun en ortak duygularını hissetmeye ve seslendirmeye çaba gösterdim. Hiçbir zaman lâl olmadım. Hep farklı hayaller görme hakkını savundum. İdeolojisi ne olursa olsun her iktidara makul bir süre sonra farklı hayaller de kurabileceğimizi göstermeye çalıştım. Bu yüzden de bugün, Sayın Cumhurbaşkanı’nı tehdit ettiğim iddiasıyla yargılanmak üzere karşınızda bulunmak beni hem çok şaşırtıyor hem de çok üzüyor” dedi.

Sosyal medyada hedef alındığını vurgulayan Altaylı, "2,5-3 dakikalık iyi niyetli bir konuşmamın içinden 15-20 saniye kesildi, sosyal medya linçine uğradım ve Silivri’de hücreye atıldım" dedi. Avukat Erinç Sağkan “Bir tehdit söz konusu değildir. Sözle Cumhurbaşkanına Suikast Suçu ve Fiili Saldırı suçu işlenemez” derken, Savcı tutukluluğun devamını istedi. Mahkeme Altaylı hakkında tutukluluğa devam kararı vererek duruşmayı 26 Kasım’a erteledi.

GENÇLER YARGILANDI

19 Mart operasyonlarının ardından İstanbul Saraçhane’deki eylemlere katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 99 genç dün ikinci kez hâkim karşısına çıktı. "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması İstanbul 62’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, savunması alınmayan bir sanık hakkında yakalama emri düzenlenmesine karar verirken 87 kişi hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti. Duruşma 28 Kasım saat 10.00’a ertelendi.

Aynı zamanda sosyal medya paylaşımı nedeniyle “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” iddiasıyla tutuklanan sosyal medyada 'Basel' rumuzuyla tanınan Bekir Aslan dün görülen davada tahliye edildi. Silivri’de yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunan ve 1 yıl 5 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi istenen Aslan’ın ilk duruşması, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Aslan'ın Silivri’den jandarma eşliğinde getirildiği duruşmada avukatlar tahliye ve beraat istedi. Talepleri değerlendiren mahkeme, tahliye kararı vererek duruşmayı 9 Ocak 2026’ya erteledi.

‘MÜSTEHCENLİK’ SUÇLAMASI

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz hakkında, erişime engellenen 'Perperişan' şarkısında ‘müstehcen betimlemelerin yapıldığı' ve yaş sınırlaması olmaması nedeniyle 'çocuklar için tehlike arz ettiği' iddiasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mahkeme, 19 Eylül'de aldığı kararla şarkıyı erişim engeli getirirken Mabel Matiz, 22 Eylül'de adliyede savcılığa ifade vermiş, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.