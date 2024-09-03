Topluma gözdağı

Haber Merkezi

İzmir'de Dilruba Kayserilioğlu'nun bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesini eleştirdiği için 18 gün cezaevinde tutulmasına yönelik tepkiler sürerken, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sokak röportajları ve video platformu YouTube'a ilişkin yeni düzenleme hazırlandığını söyledi.

Şahin, "Sokak röportajlarına düzen getirilecek. Dikkat etmeleri gerekecek. İftira atamayacaklar, yanlış bilgi veremeyecekler. YouTube üzerinden haber yapanlar, program yapanlar da RTÜK'ten lisans almak zorunda kalacaklar" ifadelerini kullandı.

Şahin’in açıklamaları tepki çekerken RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşcı, iktidarın son hamlesini BirGün’e değerlendirdi. “Bu düzenlemelerin neye göre yapılacağını bilemiyorum çünkü önümüzde bir taslak, çalışma yok. Ama üst kurul açısından baktığımızda önümüzde bir uygulanması gereken bir yasa var” diyen Taşcı, “Sokak röportajlarından önce RTÜK Başkanı öncelikli olarak lisanslama süreçlerini tamamlaması gereken ve pek çoğu da uluslararası platform var. Yasa çıkalı 3 yıl olmuş, lisansını almayan yüzlerce ulusal ve uluslararası aktör var. Başkan onları bırakmış vatandaşın bir anlamda derdini anlatmaya, sesini duyurmaya çalıştığı sokak röportajlarıyla uğraşıyor. Şahin otursun lisansını uyarılara rağmen almamış olan ve lisanssız olarak yayını sürdüren bu yayıncılarla mücadele etsin” dedi.

Taşcı değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Sokak röportajlarında vatandaşın konuşmasından, iktidarı ve cumhurbaşkanını eleştirmesinden duyduğunuz rahatsızlık nedeniyle bir aksiyon almaya çalışacağınıza vatandaşın sesinin duyulmasına ve sorununun çözümüne katkı sunmaya çalışılsın. Eline mikrofon alan her vatandaşın sokakta röportaj yapma hakkı vardır. Ama görünen o ki RTÜK başkanı bu çokseslilikten rahatsız tıpkı iktidar gibi. Çünkü istenen şey iktidar hiçbir şekilde eleştirilmesinden, iktidara dönük ufacık bir sitemin dahi iletilmesinden rahatsızlık duyuyorlar.

Aslında RTÜK Başkanı bir anlamda bu tarz yayınlar yapan, içerik üreten, youtuberlara yönelik parmak sallıyor. Yoksa bireysel olarak yasada RTÜK’e yayın yapanlarla ilgili bir yetki tanımlanmamış yasada Verilmeyen bir yetkiyi hangi gerekçeyle kullanacaksınız?