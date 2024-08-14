Topluma gözdağı verilmek isteniyor

POLİTİKA SERVİSİ

Baskı politikalarını her geçen gün artıran iktidar ağzını açana ceza kesiyor. Yurttaşın konuşması, görüş bildirmesi, fikrini söylemesi keyfi olarak engellenirken hükümete yönelik en küçük bir eleştiri dahi tutuklamalara neden oluyor. Sokak röportajında konuşan Dilruba Y., Instagram’a getirilen erişim engelini eleştiren sözleri nedeniyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. “Tüylü Mikrofon” isimli YouTube kanalının İzmir’de yaptığı sokak röportajında Instagram’a erişim engeli getirilmesiyle ilgili konuşan Dilruba Y., kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklandı. Röportajında Instagram’a getirilen erişim engelini eleştiren Dilruba Y., önceki gün sabah 10.00’da gözaltına alındı, daha sonra İzmir Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Dilruba Y., tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de geçtiğimiz günlerde yayıncıları “sokak söyleşileri” üzerinden uyardı. Şahin görüşlerin dezenformasyona yol açtığını öne sürdü. Şahin X hesabından yaptığı açıklamada “Zaman zaman gerek ulusal televizyonlarda tespit ettiğimiz gerekse bazı sosyal medya mecralarında yayınlanan ‘Sokak Röportajları’ veya ‘Vatandaşın Görüşü’ gibi çeşitli adlarla sunulan halk mülakatları, kamuoyunu manipüle edici yönüyle evrensel basın meslek ilkeleri ile basın etik değerlerine aykırılık teşkil edecek boyutlara ulaşmıştır” dedi.

DERHAL SON VERİN

Dilruba Y.’nin tutuklanmasına tepki yağdı. İzmir Barosu tarafından yapılan açıklamada, “Saray yargısı değil, bağımsız yargı talep ediyoruz” denilerek şu ifadelere yer verildi: “Eleştiriye tahammülü olmayan iktidar, ifade özgürlüğü elinden alınan insanlar ve tek adam rejiminde geçerli olan kanunsuz cezalar… Yargılama olmaksızın cezalandırmanın yolu olarak verilen ‘tutuklama’ kararlarına bugün bir yenisi daha eklendi. Bugün İzmir’de bir kişi sokak röportajında sadece düşüncelerini ifade ettiği için tutuklandı. Hatırlatırız ki uygulamanın aksine; ‘tutuklama’ bir ceza yaptırımı değil, çok sıkı şartların varlığı halinde uygulanabilecek bir güvenlik tedbiridir. Toplumdaki kişileri susturmaya ve onlara gözdağı vermeye yönelik verilen orantısız, hukuksuz tutuklamaya; ‘alıkoymaya’ derhal son verin. Yasalara uyun!”

TEPKİ YAĞDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "Pek çok ağır suçu işleyenlerin cezasız kaldığı ortamda Dilruba’nın tutuklanması kabul edilebilir değildir" tepkisini gösterdi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise, ‘‘Sadece görüşlerini ifade ettiği için, ifade özgürlüğünü kullandığı için tutuklandı. Bu ayıp hukuk cinayetidir. Beğenin ya da beğenmeyin bir yurttaşın ifade özgürlüğünden nasıl olur da suç üretirsiniz? İfade özgürlüğünü, hem de Anayasal teminat altındaki ifade özgürlüğünü yok sayan bu kararı kınıyorum’’ dedi. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da ‘‘Mesleği hitabet olmayan sade bir vatandaşın duygularını ifade ederken yükselip sarf ettiği hakaretlerden yasal işlem yapmakla yetinmeyip tutuklamak, hukukun nasıl bir sopa olarak muhaliflerin üzerinde sallandığının ve bunun normalleştirildiğinin açık örneğidir’’ diye konuştu.

Tutuklamaya muhalefet temsilcilerinin yanı sıra bazı AKP’li isimler de tepki gösterdi. ‘‘Ben o kadının ifadelerini lanetliyorum. Hatta o kadına ifadelerinden dolayı öfke de hissediyorum’’ diyen eski AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, ‘‘Hukukçu olarak yorumum ise daha sade olacak, zira tartışmaya yer yok: TCK 216/2 kapsamındaki suç, ceza alt sınırı itibarıyla tutuklamayı gerektirmez’’ mesajını paylaştı.

DOST-DÜŞMAN SİYASETİ

Tutuklamayı BirGün’e değerlendiren Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, “Türkiye’de politik kutuplaşmanın tipik olarak bir dost-düşman siyasetine doğru ilerlediği, bu siyaset üzerinden tarafların birbirlerini gördüğü bir konjonktür var. Türk ceza kanunu 216/2 yanılmıyorsam bu tür ifadenin, sözün hukukçular tarafından, ceza alt sınır açısından bakıldığında tutuklanmayı gerektirmiyor” dedi.

Tosun sözlerini şöyle sürdürdü: “Bütün taraflar eleştirilerine dikkat ederek, karşı oldukları kişilere, kurumlara yaklaşmalı. Ama bu tür düşünceler, ifadeler de Türkiye’de demokrasi açısından, düşünce-ifade hürriyeti açısından da çok kolay insanların özgürlüklerini kısıtlamamalı. Aksi taktirde ava çıkılmış olur. Düşüncelerini beğenmediğimiz, hakaret unsuru taşımasa dahi sürekli olarak birbirlerini jurnalledikleri bir ava çıkılır. Ülkede bir arada yaşamanın imkanı kalmaz. Burada en önemlisi hukukta çifte standartın olmaması gerekiyor. Türkiye, uluslararası adalet endekslerine göre 142 ülke arasında 117. sırada. Basın özgürlüğü açısından bakıldığında da durum ortada. Toplumun hiç gerilmemesi gerekiyor. İnsanlar da kullandıkları kişilere, kurumlara karşı onları rencide edecek bir takım söz ve düşünceyle fikirlerini açıklamak yerine bir miktar sakin olmak gerekiyor. Çünkü kaybeden hepimiz oluyoruz sonuçta. Bir kadının hürriyeti kısıtlanıyor. Diğer taraftan o kadını destekleyenler, kadının söylediğine karşı çıkanlar var. Türkiye’nin çok daha önemli meseleleri var. Önce düşünce, ifade hürriyeti, adalet, hukuk bütün taraflar için eşit şekilde çifte standart olmadan hayata geçirilmesi gerekiyor.”