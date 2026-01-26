Toplumla bütünleşmeye kimsenin bir itirazı yok

Haber Merkezi

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ortak rapor yazım ekibinde yer alan Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya, rapor yazımına ilişkin, "Partiler kendi görüşlerini dikte ettirmekten ziyade ortak bir paydada nasıl buluşabiliriz konusunda gayret gösteriyorlar. Bu da umut verici. İlk önce genel çerçeve belirlenmiş oldu. Şimdi içeriğine dair metinlerde mutabakatla yol yürümeye devam ediyoruz. Muhtemelen önümüzde bir veya iki toplantı yapma ihtiyacı daha olur. Ondan sonra ortaya çıkan çerçeve 51 kişilik komisyonumuza sunulur, sonra da Genel Kurula sunulmuş olur" dedi.

Kaya, Silah bırakma tamamlandıktan sonra örgüt mensuplarının toplumla bütünleşmesine kimse itiraz etmiyor. Türkiye’nin demokrasi ve hukuk ihtiyacına kimse itiraz etmiyor" ifadelerini kullandı. Rapor yazımımın sürdüğünü belirten Kaya, raporda komisyonda grubu bulunan beş partinin ve grubu olmayan partilerin ortaklaştıkları hususların yer alacağını söyledi.