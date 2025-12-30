Toplumların ‘kırılma zamanı’na bakmak

Bu yıl 'Kırılma Zamanı' temasıyla düzenlenen 15. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (FotoFest) 10 farklı mekândaki 20 solo, 6 karma sergide sanatseverleri ağırlıyor. Festival 15 uluslararası, 15 ulusal fotoğrafçının; videoyla eser üreten 7 sanatçının, 8 kolektifin, 11 gencin, 7 engelli bireyin ve 20 çocuk fotoğrafçının çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Gülbin Özdamar Akarçay ve Özcan Yurdalan üstlendiği 15. FotoFest, toplumsal ve kişisel kırılmaların farklı coğrafyalardan yansımalarını izleyiciyle buluşturuyor. 12 Ocak 2026 tarihine kadar devam ecek olan 15. FotoFest’in programında sergilerin yanı sıra paneller, sanatçı konuşmaları ve atölyeler de katılımcıları bekliyor.

KIRILGANLIĞA KARŞI DİYALOG ÇAĞRISI

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (BUFSAD) işbirliğiyle düzenlenen 15. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali, 'Kırılma Zamanı' temasıyla çağın sancılarını görselleştirirken aynı zamanda bu kırılganlığa karşı diyaloğu, kapsayıcılığı ve kolektif üretimi koyarak umudu çoğaltıyor. Uluslararası katılımıyla küresel bir perspektif sunan festival Türkiye’den kolektifleri, Bursa’nın gençlerini, engellilerini ve çocuklarını merkeze alarak yerel bir damar da açıyor.

DÜNYADAKİ GÜNCEL YÖNELİMLER

BURSA'DA Dünya fotoğrafının güncel yönelimlerini Türkiye’ye taşıyan bir misyon üstlenen FotoFest, 15. yılında farklı ülkelerden iklim krizi, göç, savaş, kimlik ve bellek konularına odaklanan 15 sanatçıyı ağırlıyor. Festivalin konuklarından Forough Alael (İran), Mahsa Amini’nin ölümüyle ateşlenen 'Kadın, Yaşam, Özgürlük' hareketini, kadınları güçlü bir ilham kaynağı olarak vurgulayan bir çerçeveden sergiliyor. Abir Abdullah (Bangladeş), Bangladeş’teki yerel deniz seviyelerinin iklim değişiklikleri nedeniyle yükselişinin, yerel halkı nasıl etkilediği üzerinde dururken Berge Arabian (Kanada), 'Hasret: Bir Yol Öyküsü' adlı sergisinde ailesinin Diyarbakır’dan Suriye’ye uzanan yolculuk rotasını görsel olarak yeniden yaratıyor. Laura Chen (İngiltere) 'Hurdalık' başlıklı sergisiyle başka imgelerin enkazından veya zihindeki dağınık parçalardan yeni bir şey inşa etmeyi denerken Issa Touma (Suriye) ise savaşın gençler, özellikle de çok zor koşullarda büyüyen ve hiçbir zaman yurtdışına sığınma talebinde bulunmamış kız çocukları üzerindeki etkisini vurguluyor. Çeşitli kültürel ve ekonomik geçmişlere sahip kadınlara belgesel fotoğrafçılığını öğreten Estonya merkezli sivil toplum kuruluşu FEMLENS Kolektifi’nin 'Gördüklerimiz' başlıklı karma sergisi ise Afganistan’dan Amerika’ya, İrlanda’dan Ukrayna’ya, İspanya’dan İran’a farklı coğrafyalarda yaşayan kadın fotoğrafçıların hikâyelerini bir araya getiriyor.

TÜRKİYE'DEN 15 FOTOĞRAF SANATÇISI

15. FotoFest’in Türkiye ayağında da 15 fotoğraf sanatçısı yer alıyor. Dijitalleşme ile imgenin üretim biçimlerindeki kırılmaların tartışıldığı günümüzde, Durmuş Bahar festival için 'Sıfır Noktası: Zamansız Yolculuk' başlıklı bir sergi üretirken, eserlerini dijital kolaj tekniği ve hibrit sanat süreçlerine entegre ettiği yapay zekâ ile katmanlı, sürreal kurgular haline getiriyor. Rana Öztürk, Rıza Erdeğirmenci ve Yiğit Günel gündelik yaşamın sıradanlığına vurgu yaparak hikâyelerini kamusal alanlar, insanlar ve nesneler üzerine inşa ederken; Cenk Erdoğan, Ayla Güvenç ve Ali Saltan, toplumun çeperlerinde yaşayan 'ötekiler'e odaklanıyorlar. Kemal Arslan’ın toplumsal eylemleri belgelediği, Murat Bergi’nin neo-Osmanlı kavramını temel alarak topluma yansımalarını görselleştirdiği festivalde sergileriyle yer alan diğer fotoğrafçılardan Emin Altan Çernobil felaketine, Sinan Kılıç iklim meselesine, Burcu Ertunç kadın hikâyelerine, Serkan Çolak ve A. Nur Türk kişisel kırılmalara dikkati çekiyorlar. Bülent Kılıç ise 14 yıllık Suriye yolculuğundan fotoğraflarla bir ülkenin çöküşünü ve yorgun halkını gösteriyor.

FOTOĞRAF KOLEKTİFLERİ İLK KEZ FOTOFEST’TE

FotoFest’in 15. yılındaki en heyecan verici yeniliklerinden biri, Türkiye’deki fotoğraf kolektiflerinin festivalde ilk kez yer alması. Çok sesli, çok perspektifli ve diyalojik bir anlatı imkânı sunan sekiz kolektifin özel davetle festivale katılımı, Türkiye’deki fotoğraf üretim pratiğinde yaşanan bir dönüşümü temsil ediyor. Çağdaş sanat pratikleri, özellikle de toplumsal meselelere odaklanan fotoğraf projeleri, kolektif üretimin gücünü giderek daha fazla keşfediyor. Kolektiflerin festivalde yer alması fotoğrafın kamusal bir üretim biçimi olarak yeniden tanımlanmasına yönelik bir çağrı özelliği de taşıyor.

GENÇLER, ENGELLİ BİREYLER VE ÇOCUKLAR

Festivalde bir başka yenilik ise gençler, engelli bireyler ve çocukların katılımıyla yaşanıyor. 11 genç, 7 engelli ve 20 çocuk fotoğrafçının yer aldığı festivalde, Bursa’nın iki lisesindeki fotoğraf ve grafik bölümlerinden gençlerin ürettiği fotoğraflar, onların bakış açısını ve temayı görselleştirme biçimlerini ortaya koyuyor. Gönüllüler aracılığıyla çocuklara ve engellilere verilen fotoğraf eğitimleri ve sonuçta ortaya çıkan çalışmaların festivalde profesyonel olarak sergilenmesi de, festivalin sadece “seyredilen” değil, aynı zamanda “üreten” bir topluluk yaratma hedefini destekliyor.

ATÖLYELER, KONUŞMALAR VE PANELLER

Sanatseverleri sadece izleyen değil üreten, düşünen, tartışan bir özne olmaya davet eden 15. FotoFest’te atölyeler, sanatçı konuşmaları ve paneller de düzenleniyor. Sanatçı kitabı yapımı, alternatif fotoğraf teknikleri, kavramsal proje üretimi, görsel hikâye oluşturma, kent belleğinin görselleştirilmesi ve fotoğrafla kolaj yapma atölyeleri, fotoğrafın yaratıcı bir düşünme pratiği olduğunu vurguluyor. Festivale katılan sanatçıların konuşmalarının da yer aldığı programda, uzun soluklu fotoğraf projelerinin sunumları, sanatçının toplumsal hafıza içindeki rolünü sorgularken, görsel hikâyenin etik ve estetik boyutlarını da tartışmaya açıyor. Akademisyen, sanatçı, küratör ve fotoğraf teorisyenlerinin katılımıyla düzenlenen paneller ise çağın görsel kültürünü, imge üretiminin politikalarını ve yeni medyadaki fotoğraf anlayışlarını ele alıyor.