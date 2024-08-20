Toplumsal barışı bozan Cumhur İttifakı’dır

Haber Merkezi

Mardin Emek ve Demokrasi Platformu, Kürtçe’ye ve Kürt işçilere yönelik gerçekleşen ırkçı saldırılara ilişkin Karayolları Parkı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada Kürt işçilere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğuna dikkat çekilirken mevsimlik işçi olarak çalışan Kürt öğrencilerin maruz kaldığı ırkçı saldırı hatırlatıldı.

Kürtçe trafik tabelalarına, halaya, Kürt işçilere yönelik saldırıların başka bir boyuta evrildiğine işaret edilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Cumhuriyetin kurucularından olan Kürtler yıllardır ırkçı saldırılara maruz kalıyor. Ekonomik olarak geçinemeyen ve Türkiye metropollerinde çalışan Kürtlerin varlığına dahi tahammülleri yok. Kürt işçilere yönelik saldırılar AKP-MHP iktidarı tarafından manipüle ediliyor. Kürt dili ve kültürüne yönelik ırkçı saldırılar giderek artıyor ve sistematikleşiyor. AKP-MHP hükümetinin bu politikaları toplumsal barışı bozuyor ve ırkçı saldırıların önünü açıyor. AKP-MHP iktidarının bu politikalara son vermesi gerekiyor. Mardin Emek ve Demokrasi Platformu olarak, Kürt işçilere, Kürt diline ve kültürüne yönelik ırkçı saldırıları asla kabul etmiyoruz. Tüm halkımızı bulundukları her alanda diline ve kimliğine sahip çıkmaya çağırıyoruz”