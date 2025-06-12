Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu işleyen 3 öğretmene kınama

İlayda SORKU

İzmir Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde derslerde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu işleyen üç öğretmene kınama cezası verdi. Disiplin cezası, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu imzasıyla tebliğ edildi.

Gönderilen resmi yazıda, şu ifadeler yer aldı:

“10 Mart 2025 Pazartesi günü girdiğiniz derslerde müfredatımızda olmayan 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' konularını işlediğiniz" iddiasının sübuta erdiği belirtilerek ‘kınama’ cezası ile tecziyeniz teklif edilmektedir. Buna göre; vermiş olduğunuz savunmanız ve geçmiş yıllardaki ödül, ceza, başarı durumunuz bir bütün olarak değerlendirilmiş olup ‘kınama’ cezası ile tecziye edildiniz. Verilen disiplin cezasına karşı kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde İl Disiplin Kurulu'na itiraz edebilir, ayrıca 60 gün içinde idari yargı yoluna başvurabilirsiniz. Bilgilerinizi ve bundan sonraki resmi görevlerinizde daha dikkatli davranmanız hususunda gereğini rica ederim.”

GERİCİ EĞİTİM POLİTİKASININ PARÇASI

Ceza alan öğretmenlerden Eğitim Sen İzmir 4 No’lu Şube Kadın Sekreteri Evren Nesil Dinçer Çalık, BirGün’e konuştu. Çalık, “Sendikamın almış olduğu karar doğrultusunda, 8 Mart Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde dersimde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu anlattım. Bu konu hem bilimsel hem pedagojik bir gerekliliktir. Ergenlik çağındaki çocukların bu eğitimi alması gerekir” dedi.

Yıllarca müfredatta yer alan bu başlığın şimdi cezaya gerekçe yapıldığına dikkat çeken Çalık, “Cumhurbaşkanlığı’nın hazırladığı 12’nci Kalkınma Planı’nda dahi toplumsal cinsiyet eşitliği yer alıyor. Aile yılı ilan edilen bu yılda kadınları değil aileyi önceleyen sistem, kadınları cinsiyet kimlikleri üzerinden cezalandırıyor” diye konuştu.

Çalık, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Verilen bu kınama cezası da gerici eğitim politikasının bir parçası ve sonucudur. Kadını toplumsal yaşamdan ve eğitim hayatından çıkarıp eve kapatma, birey olmak yerine kul olma politikasının bir sonucu olarak gördüğünü gösterir. Bununla ilgili her türlü hukuki süreci ve mücadeleyi sürdüreceğiz.”