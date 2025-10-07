Toplumsal cinsiyet ile mekân ilişkisi Arşivlik’te

Kültür Sanat Servisi

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, feminist hafızayı dijitalde yaşatmayı sürdürüyor. Üç ayda bir yayımlanan “Arşivlik” bülteni yeni sayısında “toplumsal cinsiyet ve mekân” ilişkisine feminist arşivciliğin rehberliğinde bakıyor.

Kadınların ev içinden sokağa, iş yerinden kamusal alana uzanan deneyimleri, feminist belleğin mekânsallığıyla buluşuyor. Arşivlik'in bu sayısında Melisa Kesmez, Zeynep Naz İnansal, Figen Karaman, Aslı Davaz yazılarıyla yer alıyor. Aylak Damla'nın Ayşegül Oğuz ve Özge Akdeniz ile "Kullanma Kılavuzu" podcast serisi üzerine yaptığı söyleşi de okurları bekliyor.