Toplumsal cinsiyet müzesi 3’üncü yılını kutladı

Kültür Sanat Servisi

Türkiye’nin ilk toplumsal cinsiyet müzesi olan İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi kuruluşunun üçüncü yılını kutladı. Dünyadaki 96 kadın ve toplumsal cinsiyet müzesi arasında yer alan müze, bugüne kadar toplumsal cinsiyet odaklı dört sanal sergi, bir gezici fiziki sergi, beş yayın ve birçok kültürel etkinlik gerçekleştirdi.

Evrensel’de yer alan habere göre müze, toplumsal cinsiyet rollerini tartışmaya açan, farklı cinsiyetlerden, etnik ve kültürel kökenlerden deneyimleri kapsayan sanat ve kültürel üretimlere alan açıyor.

Etkinlikte açılış konuşmasını yapan müzenin kurucu üyelerinden Meral Akkent, müzenin gelecek döneme ilişkin hedeflerine dair, "Müzeler, ilham verici karşılaşma fırsatları yaratabilir. Birbirimizi duyabileceğimiz alanlar sunabilir. İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi, üç yıldan beri her konuda toplumsal cinsiyet rollerini tartışan, diyaloglara alan açan, kapsayıcı ve katılımcı projeler üretiyor. Müze, gelecekte de feminist sanat ve eğitim pratikleriyle, bireyleri ve toplulukları tartışmaya, işbirliğine ve etkileşime davet etmeye ve müzelerin nasıl bir eylem ve politika platformu olabileceğine dair modeller sunmaya devam edecek. Bu süreçte katılımcılıkla ürettiğimiz her proje, toplumsal barışa küçük ama önemli bir katkı sunuyor" ifadelerinde bulundu.