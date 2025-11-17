‘Toplumsal cinsiyet’i muğlak buldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM bütçe görüşmelerinde Bakanlık tarafından 81 il müdürlüğüne gönderilen ve “toplumsal cinsiyet” kavramının kullanımını sınırlayan genelgeyi savundu.

Göktaş, kavram tartışmasını “muğlak ifadelerden uzak durma” gerekçesine bağladı. Göktaş, genelgeye ilişkin yapılan eleştirileri “Hangi kavramın neye hizmet ettiğini bilmemiz gerekiyor. Kadın kelimesini kullanabilelim arkadaşlar, kadın kelimesini kullanmaktan korkmayalım. Kadın ve erkek, ‘kadın-erkek fırsat eşitliği’, ‘kadın ve erkek’ kullanalım; başka şeyler kullanmayalım arada, muğlak cümleler kullanmayalım. Biz bu genelgenin her satırıyla arkasındayız” diye yanıtladı.

Muhalefet milletvekilleri Göktaş’a, “Toplumsal cinsiyet eşitliğini istemek neye hizmet ediyor?” sorusunu yöneltirken, Bakan kavramdan kaçınma politikasına rağmen kadın-erkek eşitliğini savunduklarını ileri sürdü. DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın ise “Siz korkmayın, hatta Bakanlığınızın adını kadın bakanlığı yapın” diyerek tepki gösterdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 81 il müdürlüğüne gönderdiği genelgede uluslararası toplantılarda ve dokümanlarda kullanılan bazı kavram ve politikaların “evlilik ve aile müesseselerini tahrip eden, kadınlara, çocuklara ve toplum yapısına zarar veren nitelikler taşıdığını” kaydedilmişti. Yazıda, kadın ve erkeği ifade eden cinsiyet ifadesinin yerini toplumsal cinsiyet/toplumsal cinsiyet kimliği kavramlarının aldığı, bu kavramların kullanılmasıyla oluşabilecek zihinsel dönüşümlerin geleneksel aile yapısını ve toplumsal değerleri aşındırdığı bu sebeple kullanmaktan kaçınılması gerektiği belirtilmişti.

***

YAŞLI BAKIMINDA ROTA ‘EVDE BAKIM’

Görüşmelerde konuşan Bakan Göktaş, yaşlanan nüfusa ilişkin değerlendirmelerde de ‘evde bakım’ yaklaşımını güçlendireceklerini belirtti. 2023 Yaşlı Profili Araştırması’nda yaşlıların yüzde 75’inin “evimde yaşlanmak istiyorum” dediğini söyleyen Göktaş, huzurevlerinin uzun vadede sürdürülebilir bir model olmadığını öne sür