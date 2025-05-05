Toplumsal dalga ne zaman yükselse benzer senaryo devrede: Mutlaka azmettireni var

Politika Servisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından saldırıya uğradı. AKM’den çıkış esnasında bir kişi tarafından yumruklanan Özel’i korumalar alandan çıkardı. Olayın ardından saldırgan gözaltına alındı.

‘‘BAKALIM KİMLER TELEF OLACAK’’ DEMİŞTİ

Saldırının ardından ise AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısındaki CHP’ye tehdit dolu sözleri bir kez daha akıllara geldi.

Saray rejimi, 19 Mart darbesiyle beraber yargı eliyle muhalefeti yeniden dizayn etmeye çalışırken Erdoğan da CHP Lideri Özgür Özel’i “telef olursunuz” sözleriyle hedef almıştı.

Erdoğan, “Bakalım cumhurbaşkanlığı hevesinde daha kaç CHP'li telef olup gidecek?” sözlerini kullanmıştı.

SARAY’IN BASKI POLİTİKALARININ SONUCU

Gerçekleşen bu saldırı ise Erdoğan’ın tehdit dolu sözlerinin de çok ötesinde. Sistematik bir şiddet politikasının geldiği son nokta olarak karşımıza çıkan yaşananlar; toplumsal desteğini kaybeden, ayakta kalmak uğruna günden güne daha fazla otoriterleşen, hukuku tasfiye eden, medyayı karartmaya çalışan ve halkın tek adama karşı direnişini zor yoluyla bastırmak isteyen Saray rejiminin politikalarının bir sonucu.

İKTİDARDAN DÜŞME KORKUSU

Ülke tarihinde sayısız örneği olan bu saldırıların toplumsal hareketlerin yükseliş dönemine denk gelmesi de tesadüf değil. 1950’lerden bu yana ülkedeki toplumsal dalganın arttığı her kritik dönemeçte artan saldırıların son halkası da Özgür Özel’e atılan yumruk oldu.

19 Mart’ın ardından başta üniversite öğrencileri olmak üzere halkın dört bir yanda rejime karşı büyüyen etkisi, CHP’nin rotasını da sokak siyasetine çevirmesinde ittirici güç olurken süreç içerisinde halkın da odak noktalarından biri haline geldi.

Tek adam rejimi ise halkın yükselen direnişine düşmanlaştırıcı söylemlerle, hedef göstermelerle, baskı politikalarıyla hız verdi.

ÜLKE TARİHİ BU OYUNLARLA DOLU

Bu zamana kadar yaşanan bu saldırıların en önemli özelliği ise halka karşı iktidarda kalmak isteyen bir avuç azınlığın uygulamaya koyduğu sistematik saldırılar olarak öne çıktı.

Ülkenin yakın tarihi boyunca yaşanan olaylar nasıl münferit saldırılar değilse, dünkü atılan yumruk da Saray’da oturanlardan bağımsız değil.

O olaylardan bazıları ise şöyle:

• İnönü’ye taşlı saldırı:

1957 seçimlerinde fena halde yara alan Demokrat Parti iktidarı, 1960’a kadar ülkeyi faşizan koşullar altında yönetmeye çalışmış; tıpkı bugün yaşananlar gibi, eylem yapan öğrencilere yoğun saldırılar, kurşunlama olayları, gazetecilere ve milletvekillerine yönelik gözaltı ve tutuklamalarla beraber DP’ye karşı yükselen tepkiler bastırılmak istenmişti.

DP’nin kendisine en büyük rakip olarak gördüğü İsmet İnönü ise şehir ziyaretleri esnasında gittiği Uşak’ta, DP’lilerin kışkırtmasıyla beraber etrafı sarılmış, orada bulunan kişilerce taşlanmıştı.

• Ecevit kurşunlandı:

Yıllar sonra ise benzer durum bu kez CHP’li Bülent Ecevit’in başına geldi. 1973’te Süleyman Demirel’in memleketi Isparta’da önce saldırıya uğrayan Ecevit, 1976 yılında ise Kıbrıs Harekâtı’ndan hemen sonra Çiğli’de silahlı saldırıya uğradı.

Isparta’daki olaylarda bir CHP’linin yaralanması üzerine konuşan Ecevit’in “Arkadaşlar, bu arkadaşımızın kanı Süleyman Demirel'in yaşatmak için uğraştığı demokrasi için dökülmüştür.” ifadeleri de dönemin durumunu özetler nitelikteydi.

• Kılıçdaroğlu’na linç girişimi:

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırı girişimi de yine Erdoğan’ın seçimlerde yara alması üzerine gelmişti.

“İstanbul’u alan Türkiye’yi alır.” sözleriyle bilinen Erdoğan’ın 2019 yerel seçimlerinde İstanbul başta olmak üzere birçok büyükşehri muhalefete kaybetmesinin ardından ülkede büyütülmeye çalışılan milliyetçi söylemler, belirli azınlık bir grubu harekete geçirmişti.

Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da gittiği bir asker cenazesinde saldırıya uğramış; güvenlik için götürüldüğü evden zırhlı araçla çıkarılmıştı.

• İmamoğlu’na taşlı saldırı:

2023’teki genel seçimlerde de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğradı. 7 Mayıs’ta 200’e yakın kişinin gerçekleştirdiği saldırılarda 12 kişi yaralandı. İmamoğlu saldırı sonucu mitingini yarıda kesmek zorunda kaldı ve konuşma yapacağı otobüs hasar aldı.

Tüm bu olayların ortak noktaları ise koltukları sallanan iktidarların hayatta kalma çabası olarak ortaya çıktı.

Toplumu germeye, sindirmeye, kendilerine yönelik tepkileri bastırmaya çalışan iktidar sahipleri; kimi zaman besledikleri kontrgerilla aracılığıyla, kimi zaman suç örgütleriyle, kimi zaman da sorumluluktan çabucak kaçabilecekleri sicili kabarık suçlular yoluyla bu saldırıları hayata geçirdi.

Birçok kez saldırıların hemen ardından gelen kınama mesajları, geçmiş olsun dilekleri; saldırıları bireysel bir kalıba sığdırma çabası olarak öne çıkarken, topluma gözdağı verilmeye çalışıldı.

∗∗∗

SALDIRGAN 2 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRMÜŞ

CHP Genel Başkanı Özel' saldıran kişinin kimliği belli oldu. Saldırganın, 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenildi. Öte yandan saldırganın, iki çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tengioğlu'nun 2004 yılında B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığının belirlendiği ifade edildi.

Tengioğlu'nun "hırsızlık" ve "tehdit" suçlarından kaydı olduğu belirtilen açıklamada, müebbet hapis cezası alan Tengioğlu'nun, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı ifade edildi.

DHA'nın 2004 tarihli haberinde ise saldırganın aile içi şiddet, cinsel taciz, esrar içmek ve satmak, polise mukavemetten birçok kez gözaltına alındığı aktarıldı.

CHP'NİN SOKAĞA ÇAĞRISINDAN SİNİRLİYMİŞ

Saldırgan Tengioğlu'nun gözaltında emniyete verdiği ilk sözlü ifadesinde şunları kullandı:

“Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım."

∗∗∗

MÜCADELEYE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Özgür Özel, saldırı sonrası açıklamalarda bulundu. Özel, "Mutlaka bir azmettireni vardır" dedi.

Özgür Özel, şunları söyledi: "Bu partinin genel başkanlarına suikast girişimleri oldu. Atatürk’e oldu, İnönü’ye oldu, Ecevit’e oldu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na oldu. Genel başkanlar hapse kondu. Genel başkanlar linç girişimine uğradı. Böyle bir göreve talip olduğunuzda bunu zaten göze alıyorsunuz. Ben bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Sivil siyaseti savunmak, şiddeti dışlamak, konuşmak ve birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Kutuplaşmanın, keskinleşmenin kimseye bir faydası yok. Hiç kimseye bir kırgınlığım, küskünlüğüm yok. Bu vakitten sonra tehditler, saldırılar bizi yıldıracak olsa biz ölümü göze alıp Cumhuriyet’i kuran partinin genel başkanlığına talip olmazdık."

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘telef’ sözleri sorulan Özel, "Geçmiş olsun telefonunu kaale alıp o telef sözünün de geri alındığını düşünüyorum bütün muhalif siyaset yapanlar için. Siyaset sözle yapılır, sözle devam edeceğiz. Kim ikna ederse, millet kimi tercih ederse bu ülkeyi o yönetecek. Biz milletin sandığına sarılmaya devam edeceğiz, sandığa saygılı olmaya ve sandığı boşa çıkarmaya ya da görmezden gelmeye, milletin takdirini hazmetmeyenlere karşı demokratik mücadelemizi vereceğiz" cevabını verdi.

Sosyal medya hesabından da açıklama yapan Özel, "’Korkma. Ne ile karşılaşırsan karşılaş. Sevgiyle yürüyen, her fırtınalardan geçer sağ salim.’ Biz, kendimizi millete emanet edenleriz. Güzel ülkemiz için hapiste de dışarıda da olsak bu fırtınadan sağ salim geçeceğiz" dedi.

∗∗∗

YANDAŞ YAZAR HEDEF ALDI

Yandaş Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül saldırı sonrası Özel’i hedef aldı. Karagül, "Bu adam da sürekli bir yerlerde dayak yiyor. Ya ayağını kırıyorlar ya yüzüne tokat atıyorlar. İnsanın bazen bunları hak etti diyesi geliyor” ifadelerini kullandı. Karagül gelen tepkilerin ardından söz konusu paylaşımını silerken CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

∗∗∗

REJİMİN KARANLIĞI

Saldırıya yönelik tepkilerden bazıları şöyle:

• DEM Parti: Barış ve demokratik toplum arayışlarına tutarlı bir şekilde destek veren Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

• SOL Parti: Saldırı tüm toplumsal muhalefete yönelik nefret ve linç kültürürünü yaratan tek adam rejiminin karanlığıdır. Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu provokatif saldırılar karşısında dayanışma içinde olacağımızı bildiriyoruz.

• TİP: Derhal saldırgan hakkında gereği yapılarak olay aydınlatılmalıdır.

• İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Ülkeyi idare edenlerin şuursuz bir biçimde “telef etmeyi” konuştuğu yerde, böyle kendini bilmez alçaklara, provokatörlere gün doğar.

• Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Toplumu kutuplaştırmak, muhalefeti düşman gibi göstermek; ülkemize yapılacak en büyük kötülüktür. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Şiddetle siyaset kurumu dizayn edilemez. Sayın Genel Başkanımız Özel’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırganların hukuk önünde hesap vermesini bekliyorum.

Öte yandan birçok kez CHP’yi hedef gösteren iktidar bloku geçmiş olsun sırasına girdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Özel’in ve CHP’nin adını anmadan geçmiş olsun mesajı yayımladı. Bahçeli, Bahse konu provokasyon her anlamda düşündürücü ve ürperticidir" dedi.