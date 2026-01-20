Toplumsal güç oluşturmalıyız

“Türkiye’nin çıkış yolları için arayış” toplantıları sürüyor. BirGün yazarı Oğuzhan Müftüoğlu ve SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen’in Mersin ve Adana’da katıldığı toplantılarda önemli tartışmalar gerçekleştirildi. Adana toplantısında CHP PM üyesi İlhan Cihaner de katılarak tartışmalara katkı sundu.

Geniş katılımlarla yapılan toplantılarda mevcut rejimden Türkiye’nin nasıl kurtulacağı, bu yolda birleşik mücadelelerin nasıl geliştireceği, sol ve muhalefet hareketlerinin bu doğrultuda sorumlulukları önemli tartışma başlıkları olarak öne çıktı.

ORTAK MÜCADELEYİ GELİŞTİRMEMİZ ŞART

Oğuzhan Müftüoğlu, konuşmalarında Türkiye’nin önünde çok zorlu bir süreç olduğunun altını çizdi. Ülkenin dürüst insanlarının, emekçilerin, gençlerin, kadınların, ezilen halkların bu iktidara karşı olduklarını söyleyen Müftüoğlu, buna rağmen bu iktidarı ayakta tutmaya devam eden asıl belirleyici gücün ise başta ABD emperyalizmi olmak üzere Batı’dan aldıkları destekler olduğunu söyledi. Orta Doğu’daki gelişmeleri ve emperyalizmin şimdi içine girdiği sınır tanımaz haydutluğu da bu iktidara güç veren gelişmeler olarak değerlendiren Müftüoğlu, Türkiye’nin dönüşümüne ilişkin şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti bizim bildiğimiz anlamdaki bir Cumhuriyet olmaktan çıkartıldı, temellerinden değiştirildi. Cumhuriyet, emperyalist kuşatmaya karşı bir isyan içinde kuruldu, o dönemde ABD ve Batı politikaları da bağımsız ve laik bir devletin kurulmasından yana değildi. Daha çok kendilerine bağımlı ve Hilafet üzerinden Orta Doğu’daki halkların da kontrol altında tutulduğu bir taşeron ülkeden yanaydılar. Ancak, 1950’lerden sonra Türkiye hızla bir dönüşüm sürecine sokuldu.

NATO’ya dahil edilerek başlatılan süreç içerisinde, ordu yapısı Amerikan sistemine bağlı olarak yeniden yapılandırıldı. İstihbarattan kontr-gerilla örgütlenmelerine kadar bütün devlet yapısı Amerika’ya bağımlı olarak biçimlendirildi. 60’ların ortasından itibaren yükselen devrimci, anti-emperyalist mücadele, Türkiye’nin bu Amerikan sistemi içinde yeniden sömürgeleştirilmesine bir isyan olarak gerçekleştirildi. Denizlerden Mahirlerden DEV-GENÇ’ten bugüne uzanan mücadelelerimizde bu isyan sürmüştür.

12 Mart ve 12 Eylül bu toplumsal uyanış dalgasının bastırılması için gerçekleştirildi. 12 Eylül sonrasında dinin önü açılarak, ülke uluslararası sermayenin sınırsız sömürüsüne sunuldu. Ülke solun ve devrimci hareketin bastırıldığı koşullarda, adeta AKP iktidarına hazırlandı. AKP’nin iktidara getirilmesi, hatırlanırsa CIA’nın bölge şeflerinin merkezinde oldukları süreçlerle gerçekleştirildi. AKP’nin böyle bir müdahale ile kurulduğu biliniyor, kendileri gazetelerinde bunları anlatıyor.

BOP Eş Başkanlıkları ile Türkiye, Orta Doğu’ya doğru yönlendirildi. Türkiye yeniden bir hilafet merkezi olarak kurgulandı. Bu doğrultuda ilerici tüm birikimler tasfiye edilmeye, devletin tüm yapısı İslami bir doğrultuda dönüştürülmeye çalışıldı. Bizim sömürge tipi faşizm olarak tanımladığımız, demokrasinin olmadığı bu yapı, nitelik değiştirerek, bir İslamcı faşist diktatörlüğe dönüştürüldü. Böyle bir dönüşüm Amerikan destekleriyle birlikte, muhalefetin de teslimiyetleri içinde gerçekleştirildi.

2010 referandumu, şimdi iktidarın bütün muhalefeti bastırmak için kullandığı yüksek yargının ele geçirilmesinde çok önemli bir eşikti. Bu süreç AKP’nin ülkeyi demokratikleştireceği yalanları eşliğinde, muhalefetin bir kesiminin destekleriyle aşılabildi.

Tek adam rejimine geçiş muhalefetin teslim olarak kabullendiği mühürsüz oyların sayılması ile mümkün olabildi. Emperyalizm bizim gibi ülkelerde iktidarları belirlemekle yetinmez, muhalefetleri de belirlemek için çalışır. Bunlar önümüzdeki sürecin zorluklarını ortaya koymak ve ne yapılması gerektiğini tespit edebilmek için hatırlanması gereken gerçekler.”

Bütün desteklerini kaybetmiş, çöküşten önceki bir dönemini yaşayan iktidarın ayakta kalabilmek için muhalefeti parçalamaya, toplumu sindirmeye ve uyuşturmaya çalıştığını ifade eden Müftüoğlu, çözüm yollarının ise toplumsal bir güç oluşturmakta olduğunu şu sözleriyle ifade etti:

“Günlerimiz şimdi bir takım ünlülere yapılan operasyonlarla bir cambaza bak oyunu içinde geçiyor. Toplumu hiç ilgilendirmeyen bir takım ünlülerinin yaşamları muhalif TV’ler de dahil her yeri kaplıyor.

Toplum bir nevi uyuşturulurken ülkenin gerçek sorunları perdelenebiliyor. CHP kendilerine yönelen saldırıya karşı takdire şayan bir mücadele yürütüyor. Ancak toplumun birikmiş sorunlarının çözümü doğrultusunda bir siyaset izlenmiyor.

Sisteme köklü bir eleştiri getirilmeden adeta bu sistemi devralarak sürdürmek üzere bir muhalefet çizgisi hâkim. Kürt sorunu etrafındaki tartışmalara bakıldığında da muhalefet içinde bir bölünme konusu öne çıkıyor.

Kürt halkının haklarını kazanacağı, özgürce bir arada yaşamanın imkanlarının sağlanacağı bir ülkenin, sağcılar eliyle, emperyalizm destekleriyle gerçekleşemeyeceğini ifade ettik. Çözüm yolları bu Kürt sorununda demokratik çözümle hiç ilgisi olmayan rejime karşı ortak mücadeleyi geliştirmekten geçiyor.

Halkın büyük çoğunluğu, Kürt Türk hepsi bu rejime karşılar. Ezilenlerin, emekçilerin çıkarları bu rejimden kurtulmaktan geçiyor. Bunun için işçiler, kadınlar, gençler, emekliler herkes kendi hakları için mücadeleler içinde.

Bunlar çok önemli ama tek başına, her kesimin sadece kendi hakları için mücadele ettiği bir muhalefet yeterli değildir. Bütün bu güçler mevcut rejimi yenme doğrultusundaki bir mücadelede birleşmeden, toplumsal bir güç oluşturmadan başarılamaz. Tek yol tüm ezilenlerin, Türkü Kürdü, Alevisi, Sünnisi hepimizin, toplumsal bir güç olarak örgütlenmesinden, birleşmesinden geçecek.”

BU ÇÜRÜMÜŞ KABUK KIRILACAK

Venezuela’dan Ortadoğu’ya kadar dünyanın bir emperyalist haydutluğun pençesinde olduğuna dikkat çeken Önder İşleyen ise halkların bunlara karşı itiraz ve arayışlarının da yükseldiği bir dönemde olduğumuzu ifade etti. İşleyen, şunları söyledi:

“Venezuela Büyükelçisi’ne dayanışma ziyaretinde bulunduğumuzda, karşı karşıya kaldıkları haydutluğun arkasında imparatorluğun çöküşü olduğunu ifade etmişti. Sınır tanımaz bir güç gösterisinin, Trump’la özdeşleşmiş istilacılığın arkasında böyle bir çürümüşlük var.

Venezuela’dan Orta Doğu’ya kadar her alandaki istilacılık, içerde de göçmenlere yönelik bir iç savaşla bütünleştirilerek sürdürülmeye çalışırken, bunun karşısında muazzam bir direniş fırtınasını da biriktiriyor. Venezuela ve Latin Amerika halkı teslim alınmayacak bir anti-emperyalist direniş ortaya koyarken, Amerika’da saldırılara karşı Kara Panterlerin izindeki direnişler ve haydutluğa itirazlar yükselerek birleşiyor.

Türkiye’de de durum bundan pek farklı değil. Siyasal İslamcı diktatörlük, bütün muhalefeti bastırarak, seçimlerin göstermelik hale getirildiği bir saltanat rejimi kurmaya çalışıyor. Terörsüz Türkiye adı altında başlattıkları, Kürt sorununun demokratik çözümüyle ilgisinin olmadığını en baştan bu yana söylediğimiz sürecin hedefi de Suriye’deki gelişmeleri kontrol etmek, aynı zamanda bunu içerde de kendi iktidarlarını sürdürmek için kullanmaktan başka bir şey değil.

Suriye’de son bir haftada olup bitenlere bakıldığında iktidardakilerin cihatçılarla birlikte bir fetih hareketi yürütmeleri de Amerika’nın öteden beri sürüp gelen tavşana tut, tazıya koş türü politikalarının halklar için nasıl bir açmaz anlamına geldiğine bakıldığında da, çözüm yollarının burada olmadığı herkes için açık olmalı.”

DİRENENLER DEVRİMCİ YOLUNU BULACAK

Halkların bir çıkış yolu arayışı içinde olduğunu dile getiren İşleyen, bu rejimlere karşı yürütülen mücadelelere ilişkin de şunları söyledi:

“Reel sosyalizmin yenilgisinin ardından başlayan dönemde sol içinde de emperyalizmin ve sınıflar mücadelesinin sonunun ilan edildiği liberal ve postmodern görüşler etkili hale getirildi.

Bu dönem boyunca küreselleşme doğrultusunda refahın ve demokrasinin gelişmesi adı altında, toplumlar etnik ve mezhepsel temelli kimlikler etrafında parçalanmaya sürüklendi. Türkiye de AKP’nin iktidara getirilmesiyle başlayan süreçle bu gericilik dalgasının içine sürüklendi.

Gelinen aşamada etnik ve mezhepsel temelli toplumların küçük parçalar halinde bölündüğü ve birbirine karşı konumlandırıldığı bir ortamda ABD, halkların dökülen kanları üzerine basarak kendi egemenliğini sürdürüyor. Bu bölge ve ülkemizi kuşatan gerçeğin karanlık yanı. Bunun karşısında da halkların kurtuluş arayışları var.

Geçtiğimiz dönemlerde sosyalizm üzerine tartışmalar daha çok, Rusya’da eski Komünistlerin sosyalizm özlemleri üzerinden dile getirildi. Bugünse Amerika’dan Avrupa’ya her yer de genç kuşakların sosyalizm tercihlerinin öne çıktığı anketler paylaşılıyor. Türkiye’de de durum farklı değil. En başta gençler bu rejimin mezar kazıcıları olarak direniyorlar.

Son olarak söz alan İlhan Cihaner ise “Bugün bütün muhalefetin ortak hedefinin bu tek adam rejimine son vermek olması gerekir. Bu önümüzde aşılması gereken çok önemli bir eşik. Bunun için bir kez daha birleşerek mücadele etmek zorunda olduğunuzun bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Bunun için yürütülen bu tartışma ve arayışları çok önemli buluyorum” diye konuştu.