Toplumsal şiddetin okullardaki yüzü akran zorbalığı

Tuğçe Çelik

Dünya genelinde 4. ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik ve fen bilimleri alanındaki bilgisini değerlendiren Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması 2023 Raporu (TIMSS) Türkiye’deki okullarda akran zorbalığının artışını ortaya koydu.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılında akran zorbalığı ile mücadele edileceği hedefi doğrultusunda programlar hazırlansa da akran zorbalığının yükselişi engellenemedi.

Eğitimci ve yazar Müjdat Ataman, “Eyvah, Okuldan Arıyorlar” başlıklı yeni kitabında öğrenciler arasında yaygınlaşan akran zorbalığına güncel örnekler üzerinden mercek tuttu. Ataman, “Okul türü ve bölgesi fark etmeksizin bütün okul yöneticileri, öğretmenleri artan zorbalık olayları karşısında zorlanıyorlar. Bu zorlanmanın temel nedeni sadece okulla ilgili değil. Toplumsal olaylarda gücün kutsanması ve cezasızlığın sıkça rastlanır bir durum olması akran zorbalığını artırıyor” dedi.

Ataman, olumsuz davranış ve zorbalık davranışı arasındaki ayrıma dikkat çekerek, “Olumsuz davranış plansızdır oysa zorbalık bilerek isteyerek zarar verme davranışıdır. Bir davranışı zorbalık olarak tanımlamak için güçler arası eşitsizlik olması gerekiyor. Bu eşitsizliği şöyle görebiliriz, kötü davranışa maruz kalan öğrenci kendini herhangi bir nedenle savunamıyor ve bu süreçte zarar görüyorsa bu zorbalıktır” diye konuştu.

OKUL TOPLUMUN YANSIMASIDIR

Ataman, “Kente göçün yaygınlaşması, ailedeki çocuk sayısındaki azalma, sokakta değil dört duvar arasında geçen çocukluk yılları, toplumsal dönüşümler çocuğa ve çocukların büyüme yolculuğuna ailelerin katılımını da dönüştürdü. Çocuklarını korumaya çalışırken aslında onları duygusal olarak zayıflatan ailelerin sayısı da artmaya başladı. Okul toplumdan ayrı bir parça değildir, toplumun bire bir yansımasıdır. Toplumsal şiddet olayları yıllar içinde nasıl arttıysa okuldaki şiddet olayları da benzer şekilde arttı. Doğal şartlarda 'kötülük' yapmak toplumsal normlarda olumsuz algılanıyor ve ilişkilerde bu tür davranışları engelleyici bir yapı ortaya çıkarırken sosyal medyada görünmez bir örtünün ardından olumsuz davranışta bulunmak daha da kolaylaştı” dedi.

Müjdat Ataman

ÇOCUĞUN DUYGULARI ÖNEMSENMELİ

Akran zorbalığının önlenmesinde aileler ve okulların sorumluluklarına dikkat çeken Ataman şunları kaydetti:

“Bağımsızlaşma yolculuğuna alan açılan, koruma kalkanı altında onun adına kararlar alınmayan, vicdan gelişimine destek olunan, duyguları önemsenen bir evde büyüyen çocuklar genellikle ne zorbalık davranışı gösteriyor ne de zorbalık davranışı karşısında korunmasız kalıyor. Ailelere düşen en önemli görev çocuğunun büyüme yolculuğunu takip etmek, bu büyüme yolculuğundaki sosyal duygusal hayatındaki büyük iniş çıkışların nedenlerini biliyor olmak. Okullarda ise yapılması gereken en önemli şey öğrencileri duymak, görmek, takip etmek. Birçok zorbalık vakasında öğrenciler okulda duygusal olarak sıkışıyor ve birçok nedenden yetişkin yardımı istemekte zorlanıyor. Böylesi durumlarda öğrencileri ile iyi iletişim kuran, onları koşulsuz kapsayan ve değerli gören öğretmenler bir adım öne çıkıyor yani fark ediyor öğrencisindeki değişimi. Bu görme ve fark etme de zorbalığı engelleme ya da çözüm bulma anlamında oldukça değerli. İşi sadece öğretmenlere bırakmak kolaycı bir yaklaşım. Zorbalık olgusu bütüncül ele alınarak toplumsal iyi oluş haline yatırım yapmak ve toplumsal şiddet olaylarını azaltmak en etkili adım olacaktır.”

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PSİKOLOJİK DANIŞMAN SAYISI ARTIRILMALI

"MEB artan zorbalık olaylarının farkında. Uluslararası yapılan değerlendirme verileri de tehlikenin boyutlarını ortaya koyuyor. MEB broşür ve farkındalık çalışmalarıyla bu süreci görünür kılmak istiyor. Ama bunlar yeterli değil. Bin beş yüz kişilik bir okulda iki psikolojik danışman varsa bu okulda isteseniz de farkındalık yaratamazsınız" diye konuşan Ataman, çözüm önerilerini şu şekilde sıraladı:

• Okullardaki psikolojik danışman sayısı artırılmalı, koruyucu rehberlik uygulamalarına hız verilmeli.

• Öğretmen, yönetici ve rehber öğretmenlere verilecek hizmet içi eğitimler, yansıtılan bir sununun okunması basitliğinden çıkarak vaka temelli bir çalışma şekline getirilmeli.

• ‘Okuldan atmak, uzaklaştırmak’ gibi öfkeyi artıran veya çocuğu sistemin dışına iterek suça daha da yaklaştıran bir ceza yaklaşımının yerine çocuğu güçlendirici, davranışı değiştirici uygulama örnekleri sunulmalı. Bir çocuğa ‘Senden vazgeçtik’ demek işin kolay yanı. Ancak ‘Yaptığını görüyorum, kabul etmiyorum, bununla ilgili sana ceza da veriyorum ama senden vazgeçmiyorum’ dedikten sonra ne yapacağız buralarda derinleşmek gerekiyor.

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MARUZ BIRAKILANLARIN SAYISI GİTTİKÇE YÜKSELİYOR

TIMSS Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) raporundan öne çıkanlar şöyle sıralandı:

• 4’üncü sınıf öğrencilerinin ortalaması alındığında hemen hemen hiç akran zorbalığına maruz bırakılmadığını ifade eden öğrencilerin oranı yüzde 53 olarak ölçülürken Türkiye’de bu oran yüzde 43 seviyesinde kaldı. Ayda bir kez zorbalığa uğradığını ifade eden öğrencilerin oranı yüzde 31 iken Türkiye’de yüzde 41 olarak kaydedildi. Haftada bir zorbalığa maruz bırakıldığını dile getiren öğrencilerin oranı yüzde 15 olarak ölçülürken Türkiye’de bu oran yüzde 16 olarak kayda geçti.

• 8’inci sınıf öğrencilerinin ortalaması alındığında hemen hemen hiç akran zorbalığına maruz bırakılmadığını ifade eden öğrencilerin oranı yüzde 60 olarak ölçülürken bu oran Türkiye’de yüzde 47 olarak kaydedildi. Ayda bir kez akran zorbalığına maruz bırakılan öğrencilerin oranı yüzde 27 iken bu oran Türkiye’de yüzde 39 olarak ölçüldü. Haftada bir kez akran zorbalığına maruz bırakıldığını ifade eden öğrencilerin oranı yüzde 13 olurken Türkiye’de yüzde 14 şeklinde kaydedildi.

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EN SIK SÖZEL ZORBALIK YAŞANDI

TIMSS Türkiye 2019 raporu ve 2023 yılı raporu kıyaslandığında yaşanan artış dikkat çekti. Raporlardan öne çıkanlar şunlar oldu:

• 2019’da haftada bir kez akran zorbalığına maruz bırakılan öğrenci oranı yüzde 7 iken 2023’te yüzde 16’ya çıktı.

• 2019’da ayda bir kez arkan zorbalığına uğrayan öğrenci oranı yüzde 32 olarak kaydedilirken 2023’te bu oran yüzde 41’e yükseldi.

• 2019’da hemen hemen hiç akran zorbalığına uğramadığını ifade eden öğrencilerin oranı yüzde 60 iken 2023’te bu oran yüzde 43’e geriledi ve öğrencilerin akran zorbalığına uğrama oranlarında artış yaşandı.

• Öğrencilerin yüzde 26’sı 'Benimle alay edildi veya bana lakap takıldı', yüzde 25’i ise 'Hakkımda yalan söylendi' ifadeleriyle sözel zorbalığa maruz bırakıldıklarını belirtti. Sözel zorbalık en sık görülen tür olarak kayda geçti.

• Zorbalığa maruz kalma durumu ile matematik ve fen bilimleri başarısı arasındaki ilişki incelendiğinde öğrencilerin zorbalığa maruz kalma düzeyleri arttıkça akademik başarılarında belirgin bir düşüş meydana geldiği belirtildi. Akran zorbalığının öğrencilerin psikolojik, sosyal ve akademik performanslarına ciddi olumsuz etkileri olduğu ifade edildi.