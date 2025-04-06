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Toplumsalın hikâyesi resimlerde

Kültür Sanat
  • 06.04.2025 05:00
  • Giriş: 06.04.2025 05:00
  • Güncelleme: 06.04.2025 05:00
Toplumsalın hikâyesi resimlerde

Kültür Sanat Servisi

Sanatçı Nedret Sekban’ın ‘Tuvaldeki Kadınlar’ isimli resim sergisi 10 Mayıs’a kadar İstanbul’daki Arnavutköy Galeri Selvin’de sanatseverleri bekliyor. Sergi için sanatçı şunları söylüyor:

"İnsan figürünü öne alarak kurduğum imgelerimin, duyular yoluyla kolayca kavranılmasını sağlar, duygularında harekete geçirilmesini umarım. Böylece, estetik duyarlılığa sahip her izleyicinin imgeleri, kendi beğenisiyle farklı farklı yorumlamasına olanak tanımış olurum."

Sanatçının sergisi 10 Mayıs’a kadar gezilebilir.

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