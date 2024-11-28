Toplumu sindirmek istiyorlar

Haber Merkezi

Ankara merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında aralarında siyasetçi, sanatçı, gazetecinin de olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına yönelik tepkiler sürüyor. Diyarbakır'da, yapılan eylemde "Özgür basın susturulamaz” pankartı açıldı. DİSK Basın-İş Temsilcisi Hakkı Boltan, "Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Bunlar, gazetecileri korkutma girişimidir. Arkadaşlarımızın yaptığı haberler suç gibi gösteriliyor. Bunları asla kabul etmiyoruz" dedi. TGS Diyarbakır Temsilcisi Mahmut Oral da "Gazeteciler üzerindeki elinizi çekin artık, yeter" diye seslendi.

DFG Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu özgür basın emekçilerinin gerçekleri yazmaktan geri adım atmadığını vurgulayarak, "Tutuklanan, gözaltına alınan her bir arkadaşımızın haberlerini yaparak, bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Bugüne kadar geri adım atmadık, bundan sonra da atmayacağız" dedi.

Öte yandan yaşanan gözaltı ve tutuklamalara Dersim Emek ve Demokrasi Platformu da tepki gösterdi. Kayyum atanmasına karşı başlatılan ve bugün de devam eden nöbet eyleminde platform adına konuşan EMEP İl Başkanı Ergin Tekin, yaşananların "Tüm Dersim halkını hedef alan bir gözdağı politikasının parçası" olduğunu belirtti. Aralarında Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, DİSK Basın-İş, Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, KESK Haber-Sen ve Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın yer aldığı gazetecilik örgütleri ortak yazılı açıklama yaparak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Halk TV’ye ve gazetecilere yönelik tehdit ifadelerine tepki gösterdi. 'Ulusal ve uluslararası 16 meslek örgütü de gazetecilerin gözaltı kararına tepki gösterdi.

Aralarında TGS, ÇGD, MLSA, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği, Uluslararası Basın Enstitüsü’nün de olduğu 16 meslek örgütü tarafından yapılan açıklamada, gazetecilerin derhal serbest bırakılması istendi. Ortak açıklamada, “İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Kasım'da sosyal medyada yaptığı açıklamada gözaltına alınan kişileri "şüpheli terör örgütü mensubu" olarak niteledi.