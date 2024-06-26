Toplumun her hâli İyem’in tuvalinde

Casa Botter toplumcu gerçekçi ressam Nuri İyem’in resimlerine ev sahipliği yapıyor. İyem’in torunu Osman Nuri İyem “Devletin kimi organları dâhil, önüne türlü engeller koyanlara rağmen duruşundan asla vazgeçmedi” diyor.

Deniz Burak BAYRAK

Beyoğlu’nun en güzel mimari tasarımına sahip art nouveau yapılarından Casa Botter’de başlayan ‘Botter Sergileri’ Türk resminin unutulmaz imzası Nuri İyem ile devam ediyor. Levent Çalıkoğlu’nun kürate ettiği ‘Solo Botter: Nuri İyem’, en derin insan sevgisine sahip ressamın farklı dönem ve temada ürettiği işleriyle İstiklal Caddesi’nde tarihsel ve sanatsal bir yolculuğa çıkarıyor.

İyemler sanatın önemli disiplinlerinde üretmiş, sanat tarihimizde iz bırakmış bir aile. Sergide bir araya geldiğimiz torun İyem BirGün’ün sorularını yanıtladı.

DURUŞUNDAN VAZGEÇMEDİ

Türk resim sanatının öncülerinden, koleksiyonların en başta gelenlerinden Nuri İyem’in değer görerek sık sık solo ve karma sergilerde yer alışının İyem’e hissettirdiklerini soruyoruz; İyem şöyle diyor: “Benim için elbette son derece gurur ve mutluluk verici. Ayrıca, bulunduğu noktaya gelebilmek adına, dönemin ‘Akademi’ hocalarından tutun da devletin kimi organlarına varana kadar, önüne türlü engeller koyanlara rağmen duruşundan asla vazgeçmemiş bir sanatçının azminin sonuçları olarak da görebiliriz. Sonuçta Ahmet Hamdi Tanpınar gibi bir aydının Nuri İyem için ‘Yaratılış Mucizesi’ demesi boşuna değildir diye düşünüyorum. Tüm bunların toplumda karşılığının olduğunu görmek beni fazlasıyla sevindiriyor.”

Osman Nuri İyem

(Fotoğraf: BirGün)

Nuri İyem denince akıllara ilk önce Anadolulu kadın yüzleri gelir. Ama bu sergide bundan daha fazlası var. Portrelerle başlayan sergide gerçek mi resim mi olduğunu ayırt edemeyeceğimiz başarıda tuvale çizilmiş Nasip İyem, Adalet Cimcoz gibi kültür yaşamının çok önemli kadın figürlerine bakarak başlıyor sergi. Çizdiği modelin karakterini de kompozisyona aktarabilme yetisi güçlü olan İyem, imge gücünün zenginliğini de izleyenlere duyumsatıyor.

1940’ların başında başladığı ve figürle ilerlediği sanatında 60’larda -dönemin çizgisine uyarak- soyuta kayan ressam; renk ve dokunun en seçkin örneklerini, geometrinin de yardımıyla, kurguluyor. Soyut kompozisyonların üretim pratiğinde ışığın olmazsa olmaz bir eleman olduğunu zihinlerde imleyen sanatçının -ikonik yüz figürleriyle bilindiğini de varsayarsak- soyutlarına bakmak farklı bir deneyim yaşatıyor.

İyem’in yaşamında Asmalımescit’in önemli bir yeri vardı. Oraya çok yakın konumda olan ve tarihe güzelliğiyle meydan okuyan Casa Botter’de olmanın nasıl bir deneyim olduğunu sorunca İyem’in yanıtı, “Asmalımescit’e böylesine yakın ve erişilebilir bir konumda yer alması çok kıymetli. Ayrıca Nuri İyem’in ‘Solo Botter’ sergi seçkisinde ülkemizin resim sanatının en önemli ustalarının arasında yer almasının da altını çizmek gerekiyor. İBB’nin kültürel hayata kazandırdığı çok önemli mekânlar ile sergiler oldu ve bunun devamının geleceğine olan iyi dileklerimizi de bir kez daha belirtmek isterim” oluyor.

Ressam, Adalet Cimcoz gibi önemli isimlerin portrelerini çizdi.

TOPLUMSAL SORUNLAR

Serginin bizce en dikkat çeken serileri; Anadolu insanının yüzlerini, çizgilerini, yaşamlarını, göçlerini resmettiği çalışmalar ve ‘Sıradan Sevdalar’ serisi. Resimlere bakarken “Bunlar dünyanın en güzel yüzleri” dediğimizi ifade etmek isteriz. Yaşamında toplumsal sorunları, köyden kente göç meselesini, sınıfsal çatışmayı, bireyin dönüşümünü, protestoları, insanın yaşam mücadelesini duru, yalın ve özgün bir formda işlediğini görüyoruz İyem’in. Peyzajlarının bazılarında da bu konuyu irdelediğini anlıyoruz. Sıradan Sevdalar ise bu konuda izleyiciyle romantik bir bağ kuruyor. Ayakta kalma mücadelesi veren sevgililerin içtenliği unutulmaz bir yer ediniyor Casa Botter’in büyüleyen enteriyöründe.

DEDEMLE ÇOK YAKINDIK

İyem’e son olarak daha bireysel taraftan birkaç soru soruyoruz: “Büyükbabanızın resimlerine bakarken ne hissediyorsunuz, birbirinize yakın mıydınız?” İyem, “Ben 18 yaşındayken aramızdan ayrıldığı için dedemle epey hatıram var. Atölyesine her gittiğimde çalışmayı hemen bırakıp koltuğuna oturur ve benimle uzun uzun sohbet ederdi. Dedemin kaybının ardından ben sinema ve fotoğraf üzerine eğitim almaya başlamıştım. Keşke eğitimim başladıktan sonra da biraz olsun vakit geçirip sanat üzerine daha sıkı sohbetler yapabilseydim diye düşünürüm. Bunu yapamamış olmak içimde bir ukdedir. Nuri İyem’in resimlerine bakmanın bende uyandırdıkları çok yoğun… Manevi duygular, aile tarihi, iyi bir yapıtla kurulan bağ ve profesyonel olarak onun temsilciliğini yapıyor olmanın getirdiği mesleki zorunlulukların bir aradalığının bazen çok zor olmasına karşın, tüm bunların çoğu zaman keyifli ve gurur verici olduğunu söyleyebilirim” diyor.

Sergi, 29 Ağustos’a kadar pazartesi hariç her gün 10.00 - 19.00 saatleri arasında Casa Botter’de ücretsiz olarak ziyaretçilerini bekliyor.