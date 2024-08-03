Toplumun yasına da Erdoğan karar veriyor

Haber Merkezi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hamas lideri İsmail Haniye için 1 günlük yas ilan edildi. ‘Yaptım oldu’ anlayışıyla toplumun önüne koyduğu uygulamalarla otoriter tavrından taviz vermeyen Erdoğan, yas ilanında dahi rejimin çıkarı doğrultusunda hareket ediyor. Haniye’yi de olabildiğince kahramanlaştıran Erdoğan, toplumun büyük bir çoğunluğunun tepkisini çekmesine rağmen devletin olanca gücünü yas için seferber ediyor.

İsrail’il ile ticari ilişkilerini dahi kesemeyen Erdoğan, öldürülen Hamas lideri üzerinden Filistin meselesine sahip çıkma görüntüsü vermeye de çalışıyor. Erdoğan, Filistin üzerinden İslamcı örgütlerle kurduğu bağı da hala ‘Ümmet lideri’ olarak lanse etme derdinde.

MADEN FACİASINDA DA İLAN EDİLSEYDİ

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Haniye’nin öldürülmesi nedeniyle 1 günlük yas ilan edilmesine tepki gösterdi. Bankoğlu, açıklamasında 14 Ekim 2022 yılında Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden faciasını hatırlatarak, “Amasra’da maden faciası olduğunda da ilan etseydiniz keşke...” ifadelerini kullandı.

Alınan kararı eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Erdoğan'ın ‘keyfine’ göre milli yas ilan edilemeyeceğini söyledi. Dervişoğlu, “Devletin teamülleri vardır. Cumhurbaşkanı'nın keyfine ve yetkisine göre Milli Yas ilan edilemez. Önemli kavramların devlet eliyle sulandırılmasını şiddetle reddediyorum” dedi.

Haniye için 1 günlük yas ilan edilmesi İsrail tarafından tepkiyle karşılandı. Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın tepki olarak İsrail'deki Türk maslahatgüzarı bakanlığa çağırırken sosyal medyada yaptığı açıklamada “ Büyükelçilik temsilcileri yas tutmak istiyorsa Türkiye'ye gitmeli ve terör örgütü Hamas'ı kucaklayan, onun cinayet ve terör eylemlerini destekleyen Erdoğan'ın yanında yas tutmalı” ifadelerini kullandı.