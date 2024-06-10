Toprağa gömülü cesedi bulunmuştu: İpek Akgül soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

İzmir'de 11 Şubat'ta kaybolduktan 4 gün sonra cansız bedeni Adana'da Yaşar Bulut'un itirafı sonucu toprağa gömülü halde bulunan İpek Akgül cinayetine ilişkin 3 kişi tutuklandı. Tutuklananların sayısı 4'e yükseldi.

Adana'da kayıp genç kadının cesedinin toprağa gömülü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 4'e yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, İzmir'de 11 Şubat'ta kaybolduktan 4 gün sonra Adana'da Yaşar Bulut'un (20) itirafı üzerine Yumurtalık ilçesinde cesedi toprağa gömülü bulunan 18 yaşındaki İpek Akgül'ün öldürülmesine ilişkin soruşturmayı genişletti.

Tutuklanan katil zanlısı Yaşar Bulut'un olay günü kullandığı kiralık aracın geçiş yaptığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak Mehmet Görgün (26) ve Ahmet Albayrak'ın (27) da yanında bulunduğunu belirledi.

KATİLİN AĞABEYİ DE TUTUKLANDI

Zanlılardan Mehmet Görgün, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde saklandığı ikamette operasyonla yakalandı, Ahmet Albayrak ise emniyete teslim oldu.

Öte yandan, katil zanlısının ağabeyi Aziz Bulut (23) de bu kişilere yardım ettiği iddiasıyla merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

KİRALIK KATİLLE 10 BİN LİRAYA ANLAŞMA İDDİASI

Mehmet Görgün ve Ahmet Albayrak'ın husumetli oldukları iddia edilen Eren A'yı (22) öldürmesi için İzmir'de yaşayan İpek Akgül'ü azmettirdikleri, genç kadının da sosyal medya aracılığıyla irtibata geçip tanıştığı Eren A'nın Adana'daki evine gittiği ve bu kişiyi tabancayla yaralayıp kaçtığı öne sürüldü.

Bunun üzerine Mehmet Görgün ve Ahmet Albayrak'ın İpek Akgül'ü polise yakalanması durumunda aleyhlerinde ifade vermesini önlemek için öldürülmesi karşılığında Yaşar Bulut ile 10 bin liraya anlaştığı iddia edildi.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Cinayet zanlısı Yaşar Bulut'un ilk ifadesinde, İpek Akgül'ün sevgilisi olduğunu ve kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne sürdüğü ancak daha sonra ifadesini değiştirerek, "Mehmet Görgün ve Ahmet Albayrak beni azmettirdi. Ben vurduğum kişiyi tanımıyorum. Onlar bana 'Kızı vur, biz sana bakarız' dediler. Ben de kızı vurdum" şeklinde beyan verdiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Görgün, Ahmet Albayrak ve Aziz Bulut çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi ise serbest bırakıldı, tutuklananların sayısı da 4'e yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Adana'da 14 Şubat'ta polisi arayan Yaşar Bulut bir genç kadını tabancayla vurarak öldürdüğünü itiraf edip cesedi Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi'nde bir portakal bahçesinin yakınına gömdüğünü belirtmişti.

Tutuklanan şüphelinin tarif ettiği bölgede arama yapan polis, cesede ulaşmış ve öldürülen kişinin 11 Şubat'ta ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu İpek Akgül olduğu tespit edilmişti.

Anne Sihan Akgül, teşhis için gittiği Adana Adli Tıp Kurumu önünde yaptığı açıklamada, son olarak telefonda görüştüğü kızının kendisinden evdeki oyuncak ayısını istediğini, bu konuşmadan sonra 4 gün boyunca çocuğundan haber alamadığını söylemişti.