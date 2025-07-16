Toprağa küstürdüler

Ekonomi Servisi

Geçtiğimiz yılı tarlada kalan ürünlerle kapatan çiftçiler için bu sezon da kötü gidiyor. Özellikle zirai donun vurduğu meyvede ve kuraklıktan etkilenen sebzelerde üretici, maliyetleri dahi karşılayamıyor. Tarlalar, bahçeler zarar yazıyor. Çiftçiler, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da isyan ederek iktidarın tarım politikalarına karşı eylem yapıyor. Çiftçilerin yükselen sesinden adeta çekinen AKP iktidarı, baskı ve cezalarla darboğazdaki çiftçinin üzerine gitmeye devam ediyor.

Bu eylemlerden biri de önceki gün Sakarya Geyveli karpuz üreticileri tarafından yapıldı. Tüccarın eline terk edilen Geyveli karpuz üreticileri, mahsulün para etmemesine tepki göstererek bir römork dolusu karpuzu yere fırlattı. Safibey Köylü Pazarı’nda zarar ettiğini söyleyen çiftçiler, karpuzları pazarın ortasında tek tek yere fırlatarak parçaladı. Çiftçinin isyanın duymayan iktidar, ceza için harekete geçti.

17 MİLYON LİRAYA KADAR CEZA İSTENDİ

Ticaret Bakanlığı, karpuzları yere atarak eylem yapan çiftçiler hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. S.Ç. ve S.E. hakkında 5957 sayılı Sebze ve Meyve Ticareti ile ilgili kanun kapsamında işlem başlatıldı. Çiftçiler için kişi başına 1 milyon 400 bin TL ile 17 milyon 200 bin TL arasında değişen idari para cezası istendi.

Diğer yandan Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Piyasa işleyişini bozacak eylemlere karşı en ağır idari yaptırımlar uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

FİDE MALİYETİNİ KARŞILAMIYOR

Dünyanın en büyük ikinci karpuz üreticisi olan ülkede yalnızca Sakaryalı değil, Bilecikli üreticiler de zorluk yaşıyor. Çiftçiler maliyetin altında satışa karşı karpuzu tarlada terk etti. Karpuzun kilogram başına maliyeti 12 TL seviyelerini bulurken tarlada fiyat 1 TL’de kalıyor. Market etiketlerinde ise ortalama fiyat 10 TL seviyelerinde. Bir karpuz fidesinden ortalama 3 karpuz yetiştiriliyor. Karpuz fideleri yaklaşık 35 TL’ye mal oluyor. Karpuz üreticisinin sadece fide maliyeti kilogram başına 1,7 TL seviyelerinde hesaplanıyor. Üretici, gübre ve mazot gibi maliyetler bir yana, fide maliyetlerini dahi karşılayamıyor. Bilecik’te de üreticiler tüccarların düşürdüğü alım fiyatlarıyla mağdur edildi. Tescilli Osmaneli karpuzu tarlada kaldı. Bilecik Belediyesi, üreticiden terk edilmiş 50 ton karpuzu alıp yurttaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

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ÜRETİCİYİ SUSTURARAK TARIMI KORUYAMAZSINIZ

Çiftçilerin maliyetleri karşılayamayıp ürünlerini sokağa dökmek zorunda kaldığı protestolara yönelik ceza uygulamaları kamuoyunda büyük tartışma yaratırken, CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem konuya ilişkin yazılı bir açıklama paylaştı. Adem, tarım ürünlerini sokağa döken üreticilere ceza kesilmesine “O cezayı ilk seçimlerde çiftçi kesecek” diyerek tepki gösterdi. Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, iktidarın tüm ilgili kurumlarını eleştiren Adem, “Tarım alanlarını imara açan, üreticiyi ithalata mahkum eden, Türk çiftçisini kaderine terk eden bir anlayış kalkmış, şimdi de üreticinin haklı feryadını cezalandırıyor” dedi. Adem açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bir çiftçi, gece gündüz alın teri dökerek yetiştirdiği domatesi, biberi, meyveyi neden sokağa döker? Ürettiğinden kazanamadığı, emeğinin karşılığını alamadığı içindir bu feryat. Bugün çiftçiye ceza kesenler, yıllardır bu ülkenin tarım alanlarını ranta, betona teslim ederken neredeydi? Tohumu, gübreyi, mazotu dışarıdan alıp, sonra da ‘Üretemiyorsanız ithal ederiz’ diyerek başka ülkelerin çiftçisini desteklerken neredeydi? Bu ülkenin üreticisini sistemli biçimde bitirirken ceza yoktu, denetim yoktu; şimdi mi cezayı hatırladınız? Tarım ürünlerini sokağa döktü diye çiftçiye ceza kesmek; yangına su değil, benzin dökmektir. Üreticinin sesi kısılarak tarım kurtarılamaz. Sokağa dökülen sadece ürün değil, aynı zamanda iktidarın iflas etmiş tarım politikalarıdır. Üreticiyi değil, üretimsizliği cezalandırın! Çiftçiye ceza kesenler, bu halkın sofrasına ateş düşürdüklerini unutmasın. O cezayı, en ağırını, sandıkta millet kesecektir. Çiftçiyi cezalandıran bu anlayışa karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.”