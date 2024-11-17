Toprağı karış karış savunacağız

BirGün/Eskişehir

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu dün gerçekleştirdiği yürüyüşle Alpagut-Atalan’ın ardından Sarıcakaya ilçesinde yapılması planlanan maden projesine hayır dedi.

Cengiz Holding’in Atalan-Alpagut’ta yapmak istediği altın- gümüş maden ocağının ardından Eskişehir'de Sarıcakaya ilçesinin Bilal Habeşi Mahallesi’nde KOZA Altın tarafından işletilmesi planlanan maden girişimine halk tepkisini gösterdi.

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşle Sarıcakaya girişimiyle birlikte Sakarya Vadisi’nin maden havzasına dönüştürülmek istenmesini protesto etti. Eskişehir Köprübaşı’nda 15.00’da başlayan protesto yürüyüşü Yediler Parkı’nda son buldu. Platform adına basın açıklamasını okuyan Mert Yedek, son zamanlarda hız kazanan maden girişimleri nedeniyle kentin doğasının "vahşi madencilik tehdidi altında" olduğunu vurgulayarak, Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün hızla projeye verdiği "ÇED gerekli değildir" kararıyla süreci kamuoyunun öğrendiğini açıkladı.

BURASI ÇÖPLÜK OLACAK

Yedek, TEMA’nın Eskişehir topraklarının %71’i’nin 4. Grup madencilik için ruhsatlandırıldığı açıklamasını vurguladı. Yedek, “Atalan-Alpagut’ta açılacak olan maden sahasının Sakarya Havzasına büyük oranda zarar vereceği ortadayken, yeni açılacak bu maden sahası ile birlikte Sakarya Vadisi tamamen yok olacak ve bu bölge bir maden çöplüğüne dönecektir” dedi.

Mert Yedek, yaşam alanlarını savunmakta kararlı olduklarını vurgulayarak, “Parsel parsel satılan topraklarımızı karış karış savunacağız. Bu toprakların asıl sahipleri bizleriz. Bu toprakların asıl sahipleri bizleriz. Topraklarımızda, yaşam alanlarımızda iktidar eliyle dizginsiz kâr hırsınız uğruna daha fazla yıkıma neden olamayacaksınız!” şeklinde basın açıklamasını sonlandırdı.