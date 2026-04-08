Toprağımızı terk etmeyiz

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Karakaya Köyü’nde yapılmak istenen taş ocağı ve kırma-eleme tesisine karşı köylülerin mücadelesi sürüyor. Karakaya köylüleri “Köyümüzde taşocağı istemiyoruz” sloganıyla dün bir araya gelerek köyde eylem yaptı. Eyleme CHP Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Emek Partisi İl Başkanı Muharrem Özünel de katılarak destek verdi. Burada konuşan Karakaya Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Servet Demirkaya, hazırlanan bilirkişi raporunun gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Raporda köyde meyvecilik yapılmadığının belirtildiğini, oysa proje alanına 250 metre mesafede 21 bin metrekarelik organik armut bahçesi bulunduğunu ifade eden Demirkaya, hayvancılık verilerinin de eksik ve hatalı olduğunu anlattı. Su kaynaklarına ilişkin değerlendirmelerin de yanlış olduğunu belirten Demirkaya, köyde su sorununun zaten bulunduğunu, buna rağmen raporda sondaj önerildiğini söyledi.

Proje kapsamında yılda 3 milyon 500 bin ton taş çıkarılmasının planlandığını belirten Demirkaya, bunun yaklaşık 140 bin kamyon seferi anlamına geldiğini vurguladı. Bu yoğunluğun hem köy yollarını hem de D-190 devlet yolunu olumsuz etkileyeceği ifade edildi.

Proje sahası çevresinde “Yorgun Baba” inanç alanı, bir tümülüs ve Vahid Efendi Türbesi gibi kültürel değerlerin bulunduğunu belirten köylüler, bu alanların da yeterince dikkate alınmadığını dile getirdi. Köylüler, projenin hayata geçirilmesi halinde geri dönülmez çevresel ve kültürel zararlar oluşacağını belirterek, ÇED olumlu kararının iptali için hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.