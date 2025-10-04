‘Toprağımızı vermeyiz!’

HABER MERKEZİ

Hatay'ın Samandağ ilçesi’ndeki Kurtderesi Mahallesi'nde narenciye ve zeytinliklerin yok edilmesine karşı direnen yurttaşlar yarın 15.00’da büyük bir miting düzenleyecek.

Mahalledeki Adem Nural İlkokulu’na yakın ağaçların kesildiği alanda düzenlenen mitinge siyasi parti temsilcileri, sendika ve meslek örgütleri başkanları, ekoloji grupları ve sanatçılar İlkay Akkaya ile Cevdet Bağca da katılarak destek verecek.

Miting Tertip Komitesi, eyleme katılım ve destek çağrısı yaparak “Gelin omuz omuza sesimizi daha gür çıkaralım” dedi.