'Toprağımızı vermiyoruz' diyen yurttaşlardan Madencilik Kanunu tepkisi

Halkın olan zeytinliklerin, meraların, ormanların, tarım alanlarının 5’li çete ve türevlerine hibe edecek torba yasa ülkenin dört bir tarafında protesto ediliyor.

Toprağımızı Vermiyoruz Platformu bugün basın açıklaması yaparak torba yasaya tepki gösterdi.

Yapılan basın açıklaması şu şekilde:

"16 ve 17 Temmuz tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Madencilik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (kısaca torba yasa teklifi) görüşülecek. Bu kanun teklifiyle tarlalar, meralar, zeytinlikler, SİT alanları, ormanlar, korular, madencilik faaliyetlerine koşulsuz olarak açılmaktadır.

Bir zamanlar vatansever yöneticiler tarafından

- Zeytinliklerimizi korumak için 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun,

- Meralarımızı korumak için 4342 sayılı Mera Kanunu,

- Ormanlarımızı korumak için 6831 sayılı Orman Kanunu,

- Sit alanlarımızı korumak için 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çıkarılmış.

Şimdi ise ne görüyoruz?

- Madencilik her şeyin önüne geçmiş. Eğer bir alanda madencilik yapılacaksa, saydığımız tüm koruma hükümleri geçersiz hale getirilmek isteniyor.

- ÇED raporu alınmadan ruhsat, ihale ve izin süreçlerinin başlatılması öngörülüyor.

- Süreç konusunda bakanlar, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve dokunulmazlığı olan kişilerden oluşan siyasi bir kurulun yetkili olması ve tüm süreci denetimsiz ve şeffaf olmayan bir şekilde yönetmesi isteniyor.

- Yargı denetimi olmaksızın acele kamulaştırma yetkisi, mülkiyet hakkını ihlal ediyor.

- Kamuoyu denetimi ve bilgilenme hakkı yok edilmeye çalışılıyor.

Bu teklifin yasalaşması halinde, zaten zor zamanlar geçiren tarımımız, hayvancılığımız can çekişmeye başlayacaktır. Zaten saldırı altındaki ormanlarımız, meralarımız, yaylalarımız, zeytinliklerimiz, muhafaza ormanlarımız, milli parklarımız, içme suyu havzalarımız, tabiat parklarımız ve sit alanlarımız tamamen tahrip olacaktır. Bu yöntemle yabancı şirketler ve onların yerli işbirlikçileri adeta yasal bir sömürü düzeni kurarak ülkemizin bütün kaynaklarına kolay bir şekilde el koymuş olacaklardır. İnanması zor ama, bu teklifi ülkemizi işgal etmiş yabancılar değil, ülkemizi yönetenler getiriyor. Ne için? Bir avuç sermayedarın zenginliğine zenginlik katmak için… Bu teklifin yasalaşması halinde, sadece günümüz değil, geleceğimiz de kararacak, bizden sonraki nesillerin hayatta kalmaları bile zorlaşacaktır. Torunlarımız ekmek yerine maden mi yiyecek?

Ülkemizin talanına ve tahrip olmasına yol açacak bu yasa teklifinin geri çekilmesini, yukarıda saydığımız mevcut yasaların koruyucu hükümlerinin tam olarak uygulanmasını, kamuoyunun ve bilim insanlarının, meslek odalarını görüşlerinin dikkate alınmasını talep ediyoruz.

Yaşam alanlarımızı, geçim kaynaklarımızı korumak için yurt çapında direnmeye devam edeceğimizi buradan bir kez daha duyuruyoruz. Ankara’ya giderek direnişlerini sürdüren tüm yurttaşlarımıza, özellikle köylülerimize selam olsun."