Toprağımızı Vermiyoruz Platformu'ndan zeytinlik yasasına karşı "Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz, Toprağımızı Vermiyoruz" mitingi

Türkiye’nin 30 ilinden gelen köylülerin oluşturduğu Toprağımızı Vermiyoruz Platformu, zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını da öngören 7554 sayılı Torba Yasa'yı protesto etmek için 14 Eylül Pazar günü, Muğla'nın Menteşe ilçesinde "Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz, Toprağımızı Vermiyoruz" mitingi düzenleyecek.

Platformdan mitinge ilişkin yapılan çağrı şöyle:

"7554 sayılı Torba Yasa; halkın mülkiyet, adalet ve onurlu yaşam haklarını hedef alan bir hak gaspı rejimidir. 'Acele' ve 'üstün kamu yararı' adı altında şirketlere yetki devredilmekte, idarenin kararları baypas edilmekte, mülkiyet hakkı fiilen yok sayılmaktadır.

Kâğıt üzerinde 'yasal' görünen bu düzen, halkın vicdanında meşru değildir ve hayatlarımızda karşılığı yoktur. 7554 sayılı İşgal Yasası, ÇED, imar, orman, mera gibi denetim mekanizmalarını etkisizleştiren bir 'süper izin' rejimi kurarak devlet gücünü şirket menfaatine tahsis etmektedir.

Bu yasa, mülkiyet hakkını hiçe sayarak acele kamulaştırma kararlarıyla köylülerin topraklarına el konulmasına olanak tanımaktadır. Anayasaya aykırı bu düzenleme, doğal varlıklarımıza ve küçük üreticilerin bağımsızlığına karşı açık bir toprak gaspıdır. Zeytinliklerin korunmasını kâğıt üzerinde bırakıp şirketlere teslim eden, meraları halkın ortak yararından koparan bu yasa; yaşam hakkımızı, hukuki güvencelerimizi ve ortak değerlerimizi hiçe saymaktadır.

Şirketleşen devlet yönetiminin bu dayatmasını reddediyoruz. Bu reddediş yalnızca yaşam alanlarımızı değil; mülkiyet hakkımızı, özgürlüğümüzü ve en temel insan haklarımızı savunmaktır."