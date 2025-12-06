Toprağın altı üstü zehir doldu: Eşeledikçe rant çıktı
Dünya Toprak Günü, Türkiye’de 2 milyon hektarı aşan maden ihaleleri ve köylerin dibine kadar dayanan projelerin gölgesinde kaldı. Bilirkişi ve mahkemelerin “uygun değil” dediği yatırımlar yeniden onaylanırken tarım arazileri, meralar ve ormanlar siyasal tercihlerle hızla yok ediliyor.
Ebru ÇELİK
Ülkede tarım topraklarının her yıl biraz daha daraldığı, meraların yapılaşmaya açıldığı, madencilik ve enerji projelerinin verimli ovaları kuşattığı bir dönemde 5 Aralık Dünya Toprak Günü’ne iktidarın rant politikaları damga vurdu.
Bir yanda “üretim” söylemiyle devlet-şirket ittifakıyla yürütülen politikalar, diğer yanda ülkenin gıda güvencesini sağlayan toprakların geri dönüşümü olmayan faaliyetlerle ülke toprakları karış karış talan edilerek topraksızlaştırılıyor.
Dünya Toprak Günü, Uluslararası Toprak Bilimleri Birliği (IUSS) tarafından 2002 yılında ilan edilerek, sağlıklı toprağın önemine dikkat ve farkındalık yaratmak amacı taşıyor.
Türkiye ise Dünya Toprak Günü’ne ve nerdeyse her güne yeni talan projeleriyle uyanıyor.
DEVLET-ŞİRKET ELİYLE MEGA TALANI
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) verilerine göre, bir buçuk yılda;
468 bin 784 hektar (Trabzon ili yüzölçümünden daha büyük) alan maden şirketlerine satıldı.
Kısa sürede yapılan 698 satış ihalesinin 202 tanesi ise 1000 hektarın üzerinde bir ölçekte yapılacak mega-maden projesi.
Son 3 yılda yapıla ise 2 bin 372 ihaleyle 2 milyon 9 bin 245 hektarlık alan maden şirketlerine peşkeş çekildi.
2023 başından 28 Ekim 2025 tarihine kadar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yayımladığı, çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci devam eden 4 bin 634 adet maden projesi tespit edildi.
Dünya Toprak Günü, Türkiye’de talanla kutlandı. Kırklareli Merkez’e bağlı Koruköy’de Çimentaş’ın orman arazisine yapmak istediği 99, 85 hektarlık patlatmalı taşocağı projesi, Edirne İdare Mahkemesi tarafından durdurulmuşken dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeniden olumlu kararla duyuruldu. Hem mahkeme hem de bilirkişi heyeti, projenin köy yaşamı için ağır sonuçlar doğuracağını açıkça belirtmişti.
EVLERİN DİBİNDE
Bilirkişi raporunda proje sahasının hayvan çiftliğine yalnızca 450 metre, Koruköy yerleşimine ise 1350 metre uzaklıkta bulunduğu tespit edildi.
19 BİN AĞAÇ TEHLİKEDE
Keşif sırasında proje alanının büyük bölümünün verimli orman olduğu belirlendi. Kapalılık oranı yüzde 71’in üzerinde olan sahada 19 bin 526 ağacın kesilmesi öngörülüyor. Orman Genel Müdürlüğü de bu ağaç kesiminin orman bütünlüğünü bozacağını kabul etti. Ağaç kaybının su rejimini, yaban hayatını ve bölgenin mikro klimasını etkileyeceği bilirkişi raporunda açıkça vurgulandı.
Proje sahasının çevresinde köylülerin içme suyu olarak kullandığı 1000 metre mesafede bir çeşme, ayrıca 2 bin 200 metre mesafede doğal bir kaynak bulunuyor. Patlatmaların yeraltı suyu dengesine zarar verebileceği, suya taşınabilecek toz ve partiküllerin ÇED dosyasında değerlendirilmediği belirtildi.
Tarım alanları ve meraların ise ocağa 150–200 metre mesafede olması, ürün verimi, hayvan sağlığı ve ekosistem açısından ciddi tehdit oluşturacak.
Edirne İdare Mahkemesi, projeyi daha önce “yanlış yer seçimi, bilimsel eksiklikler ve kamu yararı bulunmaması” gerekçeleriyle iptal etmişti.
Çevre, orman, meteoroloji, ziraat, biyoloji ve hidroloji uzmanlarının tamamı projeyi “uygun değil” olarak değerlendirmişti.
Ancak bugün Bakanlık tarafından yayımlanan yeni “ÇED Olumlu / ÇED Gerekli
Değildir” kararıyla proje yeniden onaylandı. Böylece evlerin, ormanın ve su kaynaklarının hemen dibindeki kalker ocağı ikinci kez gündeme taşındı.
Çevreyi korumak sorumluluğumuzdur
Kırklareli Doğa ve Kültür Koruma Derneği (DOKU), Dünya Toprak Günü’ne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, hem bilimsel verileri hem de anayasal yükümlülükler hatırlatıldı. Dernek, toprağın yalnızca tarım için değil, biyoçeşitlilik, kültürel hafıza ve yaşamın sürekliliği için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.
DOKU Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Göksal Çidem, bir ekip, bin verim alınan tarım topraklarının sayesinde yaşamın sürdüğüne dikkat çekerek, “1 cm tarım toprağı, yaklaşık birkaç yüzyılda yılda oluşuyor. Tarımın da en az 20-30 cm yapıldığı düşünülürse, binlerce yılda oluşan tarım toprağı, günlük çıkarlar uğruna, geleceği düşünmeden bilinçsizce yok ediliyor” dedi.
Bölgeyi tanımayan kişilerin gelip, yerelin görüşünü almadan, toprağını bilmeden projeler dikildiğini kaydeden Çidem, “Biz bölgede yaşayanlar olarak her zaman toprakları savunduk, savunmaya devam edeceğiz. Geçmişe olan saygımız, geleceğe olan sorumluluğumuz bunu gerektirir. Unutmamak gerekir ki, toprağı koruyarak, kirletmeyerek yaşanabilir bir gelecek mümkün olacaktır. Mevcut yasalar aslında buna uygun. Sadece etkin adli ve idari yaptırımları uygulamak yeterli” diye konuştu.
TOPRAKSIZ GELECEK
Çidem, FAO verilerine de dikkat çekerek küresel toprak kaybının yarattığı tehlikeye ilişkin, “Dünyada açlık çeken milyonlarca insan var. 2050’ye gelindiğinde kişi başına düşen ekilebilir arazi, 1960’taki miktarın sadece dörtte biri olacak. Küresel toprakların yüzde 33’ü bugün verimsiz durumda. Bu tablo, toprağı korumaktan başka bir seçeneğimiz olmadığını gösteriyor” dedi.
Çidem, son olarak doğaya saygı çağrısını yineledi: “Yetkililerin ‘sakınca yoktur’ diyerek attığı imzalar, yalnızca bugünü değil, kendi çocuklarının geleceğini de yok ediyor. Unutmayalım: Gideceğimiz son yer Toprak Ana’nın bağrıdır. Ona saygı, insan olmanın gereğidir, gelecektir.”