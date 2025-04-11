Toprağın altındaki canlar için adalet

6 Şubat depremlerinde yıkılan binalarda yakınlarını kaybedenlerin adalet arayışı sürüyor. Bu ailelerden biri de 69 kişiye mezar olan Hacı Ömer Apartmanı davasında yakınlarını kaybeden Tanrıverdi ailesi. Depremde yeğeni ve ablasını kaybeden Nursel Tanrıverdi, önceki gün görülen davada mahkemenin sanıkların "bilinçli taksir"den cezalandırılmasını talep ettiğini anımsatarak "Sanıkların yeni bilirkişi raporunda da belirtildiği gibi ağır hasarla kurtulacak binanın kötü malzeme ve doğru düzgün yapılmadığı için yıkıldığı belirtildi. Sanıklar olası kastla ceza almalı. Adalet istiyoruz" dedi.

Maraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan 8 katlı Hacı Ömer Apartmanı depremde yıkıldı. Enkaz yığınına dönen binada 14'ü çocuk 69 kişi yaşamını yitirdi ve 6 kişi de yaralandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacı Ömer Apartmanı'nı yapan kooperatifin yönetim kurulu üyeleri Tevfik Tepebaşı, Atilla Öz, Çetin Kurt, İsmet Koyuncular ve Süleyman Kemal Duyar hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı. İkinci duruşmada, dosya için yeniden bilirkişi raporu alınmasına karar verildi. Bu kapsamda, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden 5 akademisyen tarafından hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya eklendi.

BETON ELLE DAĞILDI

Bilirkişi raporunda, binanın projelerinin hazırlandığı tarih itibarıyla 1975 Deprem Yönetmeliği'ne tabi olduğu anımsatılarak, ‘‘Her ne kadar 1975 deprem yönetmeliğine göre tasarımda hesaplanan deprem yükü değeri aşılıyor olsa da imalat hataları ve denetim eksiklikleri olmasaydı, binada ağır hasar oluşsa dahi gevrek davranış göstererek tümüyle ani göçme meydana gelmeyeceği kanaatine varılmıştır’’ tespitinde bulunuldu. Raporda, binanın beton kalitesinin kötü olduğu, elle un ufak edilebilir beton içerisinde bolca deniz taşı çakılı bulunduğu, taşıyıcı sistem kolon, kiriş, perde etriyelerinin yapı teknik şartnamesine uygun olmayan şekilde ve aralıkta yapıldığı gibi tespitlere de yer verildi. Davanın dördüncü duruşması önceki gün Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Savcı, sanıklar Tevfik Tepebaşı, Atilla Öz, Çetin Kurt ve İsmet Koyuncular'ın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmalarını, yargılama sırasında vefat eden sanık Süleyman Kemal Duyar hakkındaki kamu davasının ise düşürülmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sonraki davayı 22 Nisan'a erteledi. Sanıklardan Tepebaşı ve Öz, Ebrar Sitesi H Blok'un çökmesi sonucu 72 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada 14 yıl 5 ay 10'ar gün, B Blok'un yıkılması ve 115 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili davada ise 18 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırılmışlardı.

YAPIM HATALARIYLA DOLU

Yıkılan binada ablası Nuray Tanrıverdi ve yeğeni Yeliz Güvenç'i kaybeden Nursel Tanrıverdi, BirGün'e yaptığı değerlendirmede, adalete olan inancının kalmadığını ancak mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Tanrıverdi "Adalet istemek yitirdiklerimize bir vicdan borcu. Onun için adalet istemek sadece bizim vicdanımızın değil tüm ülke için vicdanı bir yükümlülüktür. Davalarda verilecek kararlar en temelde bunun için önemli. Aynı duygu ve ruh birlikteliğiyle yaşamak bizi bir arada tutuyor. Onun için bir kişi için bile adaletin gelmesi bir arada yaşamayı perçinler" dedi. Adalet mücadelesi 2 yıldır süren Tanrıverdi, son olarak Dokuz Eylül Üniversitesi'nden gelen son bilirkişi raporuna dikkat çekerek şöyle devam etti: ‘‘Bilirkişi raporuna göre Tevfik Tepebaşı, Atilla Öz, Çetin Kurt, İsmet Koyuncular ve Süleyman Kemal Duyar yıkımdan sorumlu. Çünkü binanın kaliteli malzemeden yapılmadığı, çakıl taşlarıyla dolu olduğu, kolon ve kirişlerin bağlanmadığı raporlarda belirtiliyor. Bunlar yapılsaydı binanın ağır hasarla kurtarılabileceği değerlendirmesi yapılıyor. Biz aileler, ağır hasarla kurtulacak binanın kötü malzeme ve hatalı yapılmasından kaynaklı yıkılması nedeniyle sanıkların olası kastla ceza almasını istiyoruz. Cezasızlıkla dolu pek çok deprem dosyası olduğunu biliyoruz. Onun için yaşamını yitiren 69 kişi için adalet istiyoruz.’’

Yeliz Güvenç ve Nuray Tanrıverdi

∗∗∗

TEK TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLDİ

6 Şubat depremlerinde Antep'te yıkılan, 19 kişinin yaşamını yitirdiği Akar Apartmanı davasının tutuklu tek sanığı şantiye şefi Serdar Çelebi Köse'nin tahliyesi kararlaştırıldı. Müşteki avukatlarından Abdullah Yalçın, sanık Serdar Çelebi Köse'nin tahliye edilmesine ilişkin "Bu kadar ağır sonuçlara yol açan kusurlu ve kötü niyetli hareketlerine rağmen verilen tahliye kararı, kamu vicdanını derinden sarsmış, hukuka ve adalete olan güveni zedelemiştir. Zira sanık, iki yıl boyunca kaçmış ve ancak 6. celsede duruşmaya katılmıştır. Tüm bunlar göz önüne alındığında, sanığın kuvvetli kaçma şüphesinin bulunduğu açıktır’’ dedi.