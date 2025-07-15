Toprağını koruyan köylüler serbest

Haber Merkezi

Hatay Defne’de mahkeme kararına rağmen yeniden faaliyete geçen taşocağını protesto eden köylülerden gözaltına alınan 2’si kadın 6 yurttaşın tamamı, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bölge halkının uzun süredir gürültü ve tozdan olumsuz etkilendiğine dikkat çeken Antakya Çevre Koruma Derneği (AÇKD) Başkanı Nilgün Karasu, “Buradaki insanların çoğu hayvancılık ya da zeytincilikle uğraşıyor. Proje insanların geçim kaynaklarını etkiledi. Yurttaşlar da haklı olarak eyleme geçti” dedi.

Köylülerin şirket yetkilileri tarafından tehdit edildiğini belirten Karasu, şöyle konuştu: “Ardından jandarma geldi ve köylülere kaba kuvvet uygulandı. Bu insanların tek amacı yaşam alanlarını korumak. Evlerinin olduğu alan yaşanamayacak duruma getirildi. İnsanlara resmen köyü terk edin diyorlar. Ocak faaliyete başladıktan sonra inekler çok sık bir şekilde düşük atmaya başladı. Normalde günde 30 kilo süt veren bir hayvanın sütü 10 kiloya kadar düştü. Zeytin büyük ölçüde azalmış durumda ve insanlar üzerine biriken tozdan dolayı zeytinliklerini toplayamıyor. Çocuklar da artık sokakta oynayamıyorlar çünkü sokaklara sürekli ağır tonajlı araçlar girip çıkıyor. Dolayısıyla aslında halk kendi yaşam alanını korumaya çalışırken gözaltına alındı burada.”

Döver Mahallesi sınırlarındaki taşocağına karşı yapılan eylemde, jandarma köylülere müdahale etmiş, şirket yetkililerinin tehditleri sonrası yaşanan arbede sırasında 2’si kadın 6 kişi gözaltına alınmıştı.