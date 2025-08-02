Toprağını savunan karakola

İlayda SORKU

Diyarbakır Lice’ye bağlı Kılıçlı köyünde, Dimin Madencilik’in hayata geçirmek istediği bakır madeni faaliyeti nedeniyle suları kesilen köylüler şirkete tepki gösterdi. Şirket, bölgede eylem yapan yurttaşların tepkisini adli birimlere taşıdı.

Aralarında 11 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 3’ü kadın 7 kişi, şirketin şikâyetiyle Lice Merkez Karakolu’na çağrıldı. Şirketin, yurttaşların iş makinelerini görüntülediği gerekçesiyle şikayette bulunduğu öğrenildi.

Karakolda ifade veren köylüler de şirket hakkında şikâyetçi oldu. Projenin iptaline ilişkin açılan davadaki bilirkişi raporlarını sunan köylüler ifadelerinde, Dimin Madencilik’in köyün suyunu kestiğini ve yaşam haklarının ihlal edildiğini belirtti.

Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Komisyonu’ndan Avukat Ahmet İnan, “Karakola halkla beraber gidip şirket hakkında yaşam hakkının ihlali nedeniyle suç duyurusunda bulunduk. Yaşamı var eden ve en temel ihtiyaç olan suyu, halka reva gören bu zihniyeti kınıyor ve yaşam hakkımızı hiç kimsenin gasp edemeyeceğini tüm talancılara bildiriyoruz” dedi.